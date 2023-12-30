Віталій Миколенко почав гру в основі. Матч, як і онлайн-трансляція Вулверхемптон – Евертон на "Футбол 24", стартував о 17:00. Забагато провалів "ірисок" у перші хвилини. Хван у воротарському, як в себе вдома. Поперли ліверпульці на чужу половину, обрізалися, привезли контру 3 проти 1. "Вовки" якимсь дивом навіть до удару не довели. Гол став логічним наслідком того, що відбувалося на полі. Миколенко дозволив прострілити з правого краю, після боротьби Доусона і Брентвейта снаряд відскочив до Пікфорда, який вигрібав рукою у такій паніці, що збив з пантелику Тарковскі. Цим скористався Макс Кілман. Українець за походженням добив фактично у порожні ворота.

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Напередодні в сторіс захисник, якому не дозволили зіграти за збірну України, опублікував жахливі наслідки обстрілу мирних українських міст, що влаштувала російська армія. Капітан Вулверхемптона не забуває, що війна досі триває. У Кілмана, до слова, дідусь живу в Києві. Чоловік відмовився переїжджати до Лондона. Макс, як і вся команда О'Ніла, ідеально відзахищався. Евертон так і не створив жодного моменту за 45 хвилин. Хіба що передачу Макніла за спини можна відзначити, але Калверт-Льюїн ще не такі моменти регулярно марнує.

Миколенко непогано відіграв 1 тайм, якщо забути його доволі пасивну роль в гольовій атаці і прострілі Куньї. Віталій 6 разів відвойовував володіння м'ячем і виграв усі 3 єдиноборства. Єдина спроба дриблінгу була вдалою, лише 5 неточних пасів з 19. Після перерви Евертон починає вже трохи жвавіше. Вибухають гостьові трибуни, але ж Тарковскі в обличчя Доусону пробивав, який пенальті за таке.

Атакувальний трикутник "вовків" розписав чергову ідеальну комбінацію. Сарабія покотив по флангу Миколенка, Хван відірвався і вклав під порожню ліву стійку на Кунью. Минає ще 8 хвилин, і Миколенко допомагає супернику відзначитися втретє. Спрацював маневр Хвана, який потягнув українця до воріт і залишив Доусона не в офсайді. Подачу Куньї з лівого флангу також ніхто й не думав накривати. У моменті з другим взяттям воріт український захисник дозволив Сарабії розрізати лінії пасом повз себе.

Сьогодні "вовки" на мить швидші за "ірисок" ледь не в кожному епізоді. Так, було після перерви кілька вдалих відбирань екс-динамівця у підкаті, але знову нічого не міг протиставити Жоау Гомешу після того, як господарі вчергове майстерно розкатали команду Дайча в короткому розіграші. На 71 хвилині проходить яка вже розрізна передача між Брентвейтом і Миколенком. Хван не прошив Пікфорда. Сарабія на фланзі Миколенка покотив за спини між двома центрбеками. Хван цього разу забив, але забрався у положення поза грою.

За пів години після удару Тарковскі на початку другої половини повний погром від "вовків" - 7:1 за ударами. Лише Макніл непогано приклався здалеку в хрестовину. Не допомогла і заміна на посилення атаки (замість центрбека Майкла Кіна вийшов хавбек Андре Гомеш), якою Дайч визнав, що система з 5 захисниками сьогодні геть не спрацювала. Педру Нету вийшов після травми вперше за понад 2 місяці. Португалець ледь не став джокером. Спершу вийшов сам на сам, але дав вище. А згодом уже реалізував момент, однак перед тим Хван опинився в офсайді. Крім трьох забитих, маємо ще 2 скасовані голи Вулверхемптона!

Евертон залишається на останній рятівній сходинці (16 очок у таблиці, 17 місце, хоча на полі взали 26). "Вовки" не відпускають Челсі, з яким ділять 10-11 рядки (по 28 балів). Миколенко отримав 3 найкращий бал у команді Дайчас (6,9) за версією SofaScore. Суто статистично не був найгіршим, але програв ключові епізоди. Водночас відзначаємо, як майстерно Віталія, як і будь-кого в обороні гостей, відігрували через комбінації. Гарі О'Ніл, колишній тренер Забарного у Борнмуті, під час перегляду повторів моментів на моніторчику біля тренерської лави не приховував задоволеної посмішки навіть у моментах, коли його підопічні пробачали суперника. Комбінаційно "вовки" мали бездоганний вигляд. Евертон давно так ніхто не возив.

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