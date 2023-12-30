За відсутності Мудрика, який через пошкодження повернувся в запас, напрочуд активно починає правий фланг команди Почеттіно. Матч, як і онлайн-трансляція Лутон – Челсі на "Футбол 24", стартував о 14:30. Коул Палмер роздавав класні передачі на правий і лівий край атаки. Мадуеке праворуч вивів Галлахера у штрафний на 5 хвилині. Перший удар прийняв на себе Камінскі, як і наступні кілька спроб. А ось після того, як свій же Каборе виклав ідеально під удар екс-хавбеку Манчестер Сіті, не врятував Лутон і воротар. Палмер блискуче поцілив у правий кут. Можна казати, що традиційно агресивний високий пресинг "синіх" приніс плоди, але тут більше подарунок захисника.

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Господарі без влучань у площину, хоча 5 ударів за 35 хвилин набили. Галлахеру дуже боляче дісталося шипами в щиколотку, коли Конор встиг відіграти кілька метрів і накрити удар у своєму штрафному. Перед тим Броя тримався за коліно. Дісталося так, що Стерлінг і Мудрик почали розминатися ще активніше, ніж досі. Албанський нападник, зрештою, повернувся у гру, а Палмер віддав ще й асист на Мадуеке. Крута атака з розмахом вийшла. Відзначаємо роль Колвіла, який поборовся на своєму лівому фланзі та своєчасно вивів Коула на вільний простір. Ну, й Ноні пробив так потужно, ніби його не накривали відразу двоє захисників.

Палмер, до речі, став лише 5 гравцем Челсі у молодіжному віці до 21 року включно, хто оформив 10 результативних дій за сезон АПЛ. І загалом перший такий у лондонській команді з моменту приходу Почеттіно. Ні в кого з гравців Челсі немає більше голів (7) та результативних пасів (4), ніж у вихованця Манчестер Сіті. Скільки ж простору отримує Палмер в серединці між лініями. Галлахер навіщось вирішив бити, хоча міг знову котити на вільного Коула.

Челсі солідно веде, але при цьому Джексон і Броя як розчаровували та тринькали моменти, так і не переконують навіть у такій грі. А ось реалізація інших двох гравців атакувальної лінії вирішує. Лутон не набагато відстав за очікуваними голами (0,31:0,38). Палмер стає повелителем новачків. У матчах з Бернлі, Шеффлд Юнайтед і тепер "капелюшниками" Коул видав гол плюс пас. Четверта його подібна жертва – Тоттенхем, який грав удев'ятьох. А Мадуеке настільки налякався чуток про дуже імовірний зимовий продаж, що взявся за розум: 2 голи за 2 останній матчі 2023 року, причому лише 1 в основі.

Другий тайм видався геть нудним. Челсі ніби припинив грати, а Лутон ніяк не міг серйозно натиснути на чужі ворота. І тільки Палмер знову в плащі-невидимці відривається по центру на пас Джексона. Розкішно на паузі розібрався з голкіпером і захисником – повіяло школою Гвардіоли. Дауті подав, Агбене замкнув, але Альфі не встиг вийти з офсайду, в який його майстерно загнали гравці Челсі. Адебайо з меж воротарського ще й у поперечину зацідив. Прості подачі господарів з флангів, а які ж ефективні!

Дауті таки віддав свій гольовий пас. З кутового подав ідеально на голову Барклі, який покарав колишню команду. Ще серія банальних навісів, кожен з яких перетворюється у більший момент, ніж навіть пенальті. Дивом відбивається Челсі, але подачі не припиняються. Дауті тепер уже сам замикає, Петровіч рятує, Адебайо добиває. Це 2:3 на рівному місці, а Почеттіно ніяк не реагує. Абсолютно провальні виходи Енцо та Нкунку на заміни. У підсумку Лутон награв на майже 3 очікувані голи при значно меншому xG Челсі, але "капелюшники" завершують 2023 рік у зоні вильоту – не допомогли і мінус 10, які впаяли Евертону. Челсі піднімається на 10 рядок, однак до єврокубкової зони ще далекувато.

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