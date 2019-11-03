Кополовець: За перемогу над Динамо Шахтар дав Карпатам такі преміальні, що я купив авто за 70 тисяч доларів

Гравець Миная Михайло Кополовець пригадав свої виступи за львівські Карпати, а також розповів про феєричне святкування перемоги над Динамо та премію від Шахтаря.

"Ми з Карпатами обіграли Динамо – 2:1. Це був Fashion Club. Ми напилися так, що один одного вранці забирали на тренування. Такі емоції були.

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Тоді кияни і Шахтар дуже рівно йшли в чемпіонаті. Донецький клуб після цього підвіз нам нереальні преміальні. Після цього матчу я купив собі нове Audi. Прийшов в автосалон з мішком грошей. Я простий закарпатський хлопець. Коли я приїхав на цій машині, яка коштувала 70 тисяч доларів, всі спочатку думали, що я вожу якогось начальника", – сказав Кополовець Youtube-каналу Трендець.

Нагадаємо, Кополовець з невеликими перервами виступав за Карпати з 2007-го по 2015-й рік. Разом з львівською командою футболіст виходив до групового раунду Ліги Європи, де забивав у ворота дортмундської Борусії Юргена Клоппа.

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