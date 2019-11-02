Перша ліга: Волинь наздогнала лідерів, Агробізнес розгромно програв аутсайдеру

Відбулися чергові матчі 16-го туру Першої Ліги. Волинь та Кремінь здобули перемоги.

Перша ліга, 16 тур

Кремінь – Агробізнес – 4:0

Голи: Козьбан, 37, 55, 86, Зозуля, 71

Волинь – Авангард – 2:1

Голи: Брюхнов, 31 (авт), Бартуловіч, 40 – Яворський, 44

Ковалець: В Оболоні-Бровар є все, щоб грати в УПЛ

Кремінь несподівано завдав болючої поразки Агробізнесу. Господарі здобули лише другу перемогу в сезоні, до цього матчу їхня безвиграшна серія в чемпіонаті налічувала 13 поєдинків. Агробізнес, який на початку першості перебував серед лідерів, скотився в середину таблиці.

Волинь втримала домашню перемогу над Авангардом. Всі голи у звітному матчі були забиті ще до свистка на перерву. Таким чином, лучани набрали 31 очко і наздогнали Металіст 1925 та Оболонь-Бровар за кількістю залікових пунктів. Щоправда, обидва конкуренти провели на один матч менше.