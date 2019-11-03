Кобін – про Кополовця: З нього вже щебінь сипеться

Головний тренер першолігового Миная Василь Кобін прокоментував поточну форму півзахисника закарпатської команди Михайла Кополовця.

"Поведінка в нього неадекватна. Вже здувається потрохи. З нього вже не то що пісок, а щебінь сипеться. Але в роздягальні ще може розказати", – сказав Кобін Youtube-каналу Трендець.

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Нагадаємо, Кобін та Кополовець донедавна виступали за Минай у статусі гравців. На початку літа колишній гравець Шахтаря та збірної України очолив команду з Закарпатської області, а Кополовець з минулого року поєднує ігрову кар'єру з обов'язками спортивного директора клубу.

Зазначимо, що в цьому сезоні екс-гравець Карпат провів 10 матчів у Першій лізі і забив 1 гол. Минай наразі посідає 7 місце в турнірній таблиці.

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