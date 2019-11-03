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Кополовец: За победу над Динамо Шахтер дал Карпатам такие премиальные, что я купил авто за 70 тысяч долларов

15:06 164 Читати українською
Кополовец: За победу над Динамо Шахтер дал Карпатам такие премиальные, что я купил авто за 70 тысяч долларов
Михаил Кополовец / Футбол 24

Игрок Миная Михаил Кополовец вспомнил свои выступления за львовские Карпаты, а также рассказал о феерическом празднование победы над Динамо и премие от Шахтера.

"Мы с Карпатами обыграли Динамо – 2:1. Это был Fashion Club. Мы напились так, что друг друга утром забирали на тренировку. Такие эмоции были.

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Тогда киевляне и Шахтер очень ровно шли в чемпионате. Донецкий клуб после этого подвоз нам нереальные премиальные. После этого матча я купил себе новое Audi. Пришел в автосалон с мешком денег. Я простой закарпатский парень. Когда я приехал на этой машине, которая стоила 70 тысяч долларов, все сначала думали, что я вожу какого-то начальника", – сказал Кополовец Youtube-каналу Трендец.

Напомним, Кополовец с небольшими перерывами выступал за Карпаты с 2007-го по 2015-й год. Вместе с львовской командой футболист выходил в групповой раунд Лиги Европы, где забивал в ворота дортмундской Боруссии Юргена Клоппа.

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Карпаты Карпаты Минай Минай Михаил Кополовец Михаил Кополовец Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев
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