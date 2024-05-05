Іспанський фахівець Унаї Емері відмовився ще раз спробувати сили в елітному клубі.

Баварія проявляла інтерес до Емері, однак баск не захотів йти в німецький клуб і перепідписав контракт з Астон Віллою. Унаї все ж зважував варіант з Баварією, але знайшов занадто багато мінусів.

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Емері злякався, що в Баварії не дають належної свободи тренеру, обмежують за розміром тренерський штаб ісуворі в кадрових питаннях, повідомляє The Athletic. В Астон Віллі він оточений друзями – Мончі та Даміан Відагані працюють в керівництві.

Баск проаналізував ситуацію в Баварії та дійшов висновку, що там атмосфера схожа на Арсенал, де він провалився. Емері боявся, що авторитетні мюнхенські боси будуть публічно його критикувати.

Баварія шукає тренера після угоди, що Тухель піде в кінці сезону. Клуб вже отримав відмови від Нагельсманна та Рангніка.