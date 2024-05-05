Полісся розійшлось миром з Зорею у поєдинку 27-го туру. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Полісся – Зоря на "Футбол 24".

Полісся повело в рахунку на 23-й хвилині – Назаренко в дотик перекинув голкіпера після передачі з глибини. До перерви Зоря ще й залишилась у меншості: Яцик (права на якого належать Динамо) виставляв руку, аби не пустити суперника до м'яча та зачепив рукою, а суддя вирішив, що це була відмашка і показав другу жовту.

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Зоря відігралась на початку другого тайму. Це Герреро отримав передачу з флангу від Бутка, і другим дотиком потужно прошив воротаря. В підсумку, панамський нападник встановив остаточний рахунок гри.