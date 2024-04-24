У січні Кравець у своїх соцмережах повідомив, що розпочав навчання для футбольних менеджерів, яке загалом триватиме 7 місяців. Зокрема, Артем вже пройшов офлайн модуль, який відбувся в Амстердамі на основі інституту імені Йохана Кройфа і академії амстердамського Аякса.

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Тепер же в рамках навчання екс-нападник Динамо та збірної України відвідав тренувальну базу Манчестер Сіті. "Навчання продовжується, цього разу Манчестер Сіті… Одна з найкращих новітніх футбольних академій світу. Інвестовані величезні гроші? Так. Але наскільки це все зроблено з розумом. Вихованці школи останніх років: Філ Фоден, Коул Палмер, Браїм Діас, Джейдон Санчо і це тільки найвідоміші…" – підписав світлини з поїздки Кравець.

Нагадаємо, Артем Кравець після завершення ігрової кар'єри повернувся в Динамо, де став радником президента киян Ігоря Суркіса з питань розвитку дитячо-юнацького футболу. Також екс-форвард отримав тренерський диплом категорії В.

Артем – вихованець Динамо. За київську команду він дебютував у 2005 році. Загалом за "біло-синіх" Кравець зіграв у 144 матчах, в яких забив 43 голи та оформив 14 результативних передач.

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