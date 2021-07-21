"Свіжа кров точно була потрібна. П'ятьох підписали, хоча не приховую, я хотів би закрити ще кілька позицій. Нам би зміцнити лінію оборони, створити достатню конкуренцію. Потрібні хороші виконавці, брати для кількості – не в моїх правилах. Розумію, що наші вболівальники чекали мегатрансферів, але на великі умови поки не можемо закликати новачків. Проте дуже радий і тим придбанням, які Верес здійснив в це міжсезоння.

Верес підписав півзахисника збірної Молдови

Чи можемо ми пропонувати умови на рівні Металіста чи Кривбаса? Так що ви, ми і поруч з ними не стоїмо! У нас є певний бюджет, в рамках якого живемо. Не забувайте про те, що поки будується стадіон, готується база клубу, доводиться направляти чималі кошти на оренду інших спортивних споруд.

Хотілося б, звичайно, підписати когось із хлопців, які покинули Олександрію або Десну, але повторюся, поки "маємо те, що маємо". Вірю, доживемо до того дня, коли вийдемо бюджетом на один рівень з Дніпром-1 або Чорноморцем, щоб ставити і вирішувати високі завдання", – резюмував Вірт у коментарі FootBoom.

Нові Карпати дебютують у професіоналах – бюджет 20 млн доларів, повернення колишніх зірок і наполеонівські плани