"Свежая кровь определенно была нужна. Пятерых подписали, хотя не скрою, я хотел бы закрыть еще несколько позиций. Нам бы укрепить линию обороны, создать достаточную конкуренцию. Нужны хорошие исполнители, брать для количества – не в моих правилах. Понимаю, что наши болельщики ждали мегатрансферов, но на большие условия пока не можем зазвать новичков. Однако очень рад и тем приобретением, которые Верес совершил в это межсезонье.

Верес подписал полузащитника сборной Молдовы

Можем ли мы предлагать условия на уровне Металлиста или Кривбасса? Да что вы, мы и рядом с ними не стоим! У нас есть определенный бюджет, в рамках которого живем. Не забывайте о том, что пока строится стадион, готовится база клуба, приходится направлять немалые средства на аренду других спортивных сооружений.

Хотелось бы, конечно, подписать кого-то из ребят, которые покинули Александрию или Десну, но повторюсь, пока "имеем то, что имеем". Верю, доживем до того дня, когда выйдем бюджетом на один уровень с Днепром-1 или Черноморцем, чтобы ставить и решать высокие задачи", – резюмировал Вирт в комментарии FootBoom.

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