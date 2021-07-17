Півзахисник молдовського Сфинтул Георге Михаїл Гечев став гравцем Вереса, повідомляє офіційний сайт рівненської команди.

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23-річний хавбек підписав з командою Юрія Вірта угоду терміном на два роки з опцією продовження ще на рік. Вартість трансферу не розголошується, однак Transfermarkt оцінює Михаїла у 250 тисяч євро.

Зі Сфинтул Георге Гечев минулого сезону виграв національний кубок Молдови, а цього року – і Суперкубок країни. Загалом у сезоні 2020/21 Михаїл провів 25 матчів в усіх турнірах, в яких забив 8 голів і віддав 7 результативних передач. У серпні 2019 року дебютував за збірну Молдови у матчы проти Туреччини.

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