Карпати під керівництвом Андрія Тлумака дебютують у Другій лізі чемпіонату України. "Футбол 24" з'ясував стан справ у наймолодшому клубі Львова перед стартом сезону 2021/22.

14 жовтня 2020-го – на самісіньке свято Покрови та День захисника України – у Львові був створений новий футбольний клуб під назвою Карпати. Ініціаторами за підтримки місцевого бізнесу стали ветерани "зелено-білих", деякі з яких були частиною тієї команди-володаря Кубка СРСР-1969. Метою створення нового клубу декларували бажання відродити Карпати з чистого аркуша, адже однойменний клуб Олега Смалійчука та Ігоря Коломойського поступово котився у прірву.

Після виключення з УПЛ у сезоні 2019/20 "зелено-білі" під керівництвом Любомира Вовчука виступали в Другій лізі України, але молоді футболісти не потягнули навіть цей рівень, посівши останнє місце в Групі А. Після тривалої мовчанки Смалійчук все ж заявив, що сезон 2020/21 став останнім для клубу на професіональному рівні – принаймні, на найближчі роки. Ба більше, команда, яку очолював Любомир Вовчук, у наступному чемпіонаті не гратиме навіть в аматорах. Відповідно, від колишніх Карпат залишилася лише юридична особа, яка продовжить своє існування.

Карпати остаточно вийшли з чемпіонату України – офіційна заява клубу

А от у новоствореної команди ситуація зовсім інша. У сезоні 2020/21 Карпати під керівництвом Андрія Тлумака виступали в першій групі чемпіонату України серед аматорів. Команда у 16-ти поєдинках набрала 25 очок – 7 перемог, 4 нічиї, 5 поразок, різниця м'ячів – 23:16. Львівська команда фінішувала четвертою в турнірній таблиці своєї групи – вище за підопічних Тлумака розмістилися тільки луцький Вотранс, ОДЕК із Рівненщини та Юність, яка представляє Верхню та Нижню Білки Львівської області.

Нещодавно стало відомо, що у сезоні 2021/22 новостворені Карпати гратимуть у Другій лізі чемпіонату України. Команда вже наприкінці липня дебютує на професіональному рівні українського футболу, а 15 липня на спеціальній прес-конференції ультрас "зелено-білих" передали ТОВ ФК Карпати емблему клубу. Відповідно, команда Андрія Тлумака гратиме у футболках зі звичним для львівських уболівальників логотипом.

Нові Карпати для великої частини уболівальників все ще залишаються Terra incognita, хоча існують вже 9 місяців. "Футбол 24" відповідає на основні питання, пов'язані з клубом.

Чи пов'язані нові Карпати з Карпатами Смалійчука та Карпатами Галич?

Ні. ТОВ Карпати Львів – це зовсім інша юридична особа, створена у жовтні 2020-го. Останнім часом регулярно з'являлася інформація про можливість об'єднання клубів, проте у підсумку цього не трапилося. Степан Юрчишин підтвердив, що варіант об'єднання дійсно існував, але це могло трапитися лише у випадку виходу Карпат Галич у Першу лігу. Позаяк цього не трапилося, то й імовірність злиття клубів теж зникла.

Вже колишній директор зі стратегічного розвитку КПФ Карпати Сергій Болотніков зазначив, що у новий клуб його, як і інших представників команди Смалійчука, не запрошували. "Їхнє керівництво начебто поділяє мої цілі, а от мої методи їм не підходять. Я ще місяць тому здогадувався, шо не лише мене, а й загалом нікого з нашої команди не буде в новому клубі.

Для нових Карпат небезпечно запрошувати той же менеджмент чи гравців, брати ті ж активи і без необхідності ще якось повязувати себе з попередниками. Бо тоді можуть одразу прилетіти всі проблеми старого клубу – борги, трансферний бан, зняття очок, претензії з Кіпру чи Греції і т.д. Це доводять приклади судових розбірок інших перероджених клубів", – написав Болотніков після відходу з КПФ Карпати.

Відповідно, шляхи клубів остаточно розійшлися. Одні львівські Карпати гратимуть у Другій лізі, там же будуть і галицькі. Карпати Олега Смалійчука не виступатимуть ніде.

Хто фінансує нові Карпати Львів та керує клубом

ТОВ ФК Карпати заснували три підприємства Львівщини. Головне із них – ПП Західний Буг, яке зареєстроване в селі Павлів Радехівського району Львівської області. Вказане підприємство внесло до статутного фонду Карпат 8 мільйонів гривень – це 80% від усього капіталу клубу.

Західний Буг зареєстрований у 2003 році та займається вирощуванням овочів і зернових культур, виробництвом цукру та низкою інших видів діяльності. ПП має у власності/користуванні близько 70 тисяч гектарів землі у Львівській, Тернопільській і Чернівецькій областях і є одним із найбільших українських агропідприємств у Західній Україні. Представники УПЛ Колос та Інгулець, які фінансуються такими ж компаніями, незабаром матимуть потужного конкурента.

ПП Західний Буг пов'язують із бізнесменом Володимиром Богдановичем Матківським, який, однак, офіційно не вказаний засновником чи кінцевим бенефіціаром підприємства. Натомість за тією ж адресою зареєстрована інша фірма – Радехівський цукор, що належить Матківському. 54-річний бізнесмен контролює 5 підприємств – окрім Радехівського цукру, це ТОВ Техноцентр-Радехів, Львівське фондове агентство, Компанія Перспектива плюс та Компанія управління активами "Приват Капітал". Зауважимо, що Радехівський цукор упродовж останніх років є найбільшим виробником цукру в Україні.

Цікаво, що Західний Буг – один із головних спонсорів Української Галицької партії, яка за підсумками місцевих виборів 2020-го отримала представництво у Львівській обласній раді. Зокрема, за перше півріччя 2020 року підприємство перерахувало на рахунок партії майже 3 мільйони гривень. УГП відома своїми напруженими стосунками із Григорієм Козловським – у 2020-му партія звинуватила президента Руха в причетності до розкрадання землі та організації нападу на свій офіс. Той, у свою чергу, заявив, що партія намагається здобути популярність на його імені та подав до суду. Козловський неодноразово різко висловлювався щодо УГП і особисто Володимира Матківського. Схоже, політичне протистояння незабаром переросте у футбольне, а місто Лева очікує дуель двох амбітних президентів-бізнесменів.

Окрім Західного Бугу, засновниками Карпат є ТОВ Уніком Груп та ТОВ Швидкий світ, які зареєстровані у Львові та внесли по мільйону гривень до статутного фонду юридичної особи ТОВ ФК Карпати. Зауважимо, що ТОВ Швидкий світ теж перераховувало кошти на рахунки Української Галицької партії.

Але самого Матківського немає серед керівників клубу – ні на офіційному сайті, ні в Державному реєстрі. Керівником Карпат з моменту створення клубу вказаний легендарний для львів'ян Степан Юрчишин. Саме його система Youcontrol вказує керівником юридичної особи ТОВ ФК Карпати. Хоча сам Степан Федорович раніше заявляв, що президентом клубу є саме Володимир Матківський.

"Філософія нашого клубу полягає у пошуку спонсорів серед місцевих компаній, які асоціюються зі Львовом. Форма складатиметься з класичних кольорів. Ми тільки на початку великого шляху – дайте нам трохи часу.

Юридично клуб засновано у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Його сформували три засновники, три юридичні особи, які вже фінансують клуб шляхом внесків у статутний капітал. У нас немає почесного президента, культу особи. Лише акціонери, учасники товариства, які поставили цілі. Також є спортивна команда, яка взялася ці цілі реалізувати", – зазначив Андрій Білоус – директор з маркетингу Карпат.

Тренерський штаб і гравці

Головним тренером Карпат залишається Андрій Тлумак, який чимало років віддав "зелено-білим" у статусі гравця. Він очолив команду перед стартом в аматорському чемпіонаті, а тепер спробує вивести львів'ян у Першу лігу. Асистентами Тлумака є колишні футболісти Карпат – Богдан Стронціцький та Андрій Сапуга. Також у тренерському штабі працюють Богдан Хоркавий і фітнес-тренер Діана Сальвицька. Загалом команда налічує 35 осіб, 25 із них – футболісти.

Саме Тлумак зі своїми асистентами і займається комплектацією команди перед стартом у професіональному футболі. За словами наставника, він спілкувався з кожним гравцем, який підписав контракт з Карпатами.

Таких футболістів вже набралося чимало – деякі з них колись вже захищали кольори Карпат. Зокрема, голкіпер Максим Кучинський, захисник Іван Лобай, півзахисники Амбросій Чачуа та Андрій Ткачук, а також новоспечений капітан команди Денис Кожанов виступали у складі Карпат в Українській Прем'єр-лізі. У міжсезоння клуб підписав і низку інших гравців з досвідом гри в еліті – Олександра Маткобожика, Сергія Сімініна, Олександра Єрмаченка, Владислава Приймака та Євгена Будніка. Солідний для Другої ліги кадровий потенціал, який дозволяє розраховувати на швидке підвищення у класі.

За словами Тлумака, команда вже укомплектована на 99%. Також Карпати декларують намір створення жіночої футбольної команди та налагодження тісної співпраці зі СДЮШОР-4, яка тепер теж називається Карпати.

Бюджет і завдання клубу

Бюджет клубу на найближчі 3 роки складає 578 млн гривень (більше 21 млн доларів США!) – саме таку цифру офіційно озвучили в клубі. Із цієї суми 106 млн грн. – це витрати на сезону 2021/22 (з яких 65 млн спрямують на будівництво бази).

Колосальна сума, враховуючи статус Карпат як дебютанта професіонального футболу та з урахуванням економічної ситуації як в Україні, так і у футболі зокрема. Зрозуміло, що з таким бюджетом завдання лише одне – сезон 2022/23 львів'яни повинні розпочати в Першій лізі. Схоже, у Львові надихнулися прикладом харківського Метала і налаштовані пролетіти за один сезон Другу лігу, а потім – і Першу. Специфіка українського футболу – хто має гроші, той і підвищується у класі. Наразі Карпати фінансово почуваються прекрасно.

Степан Юрчишин декларує завдання – у сезоні 2023/24 стати учасником УПЛ та боротися за єврокубки. "Я переконаний, хлопці виконають це завдання. Зараз ведеться багато роботи, склад вже сформований. Можливо, поповнимося ще кількома футболістами. У всякому разі команда вже готова до чемпіонату. В усіх є контракт на рік. Підписали під головне завдання – вихід у Першу лігу. Якщо цього не станеться, то буде зовсім інша розмова",– сказав Степан Юрчишин на прес-конференції. Із директором погодився і Андрій Білоус, який не забув про ще одну мету для молодого клубу.

Наше завдання – виправдати довіру вболівальників, ми розуміємо високий рівень вимог. Якщо нові Карпати будуть показувати результати – будуть улюбленцями львів'ян.

Перший крок у цьому напрямку зроблено – ультрас Карпат, схоже, позитивно налаштовані щодо перспектив нового клубу. Принаймні, активні фанати вже передали керівництву знамениту емблему та підтримали команду у спарингу проти стрийської Скали (3:1 на користь Карпат).

До слова, свої домашні матчі команда Андрія Тлумака проводитиме на стадіоні Україна. Арена втратила право приймати поєдинки УПЛ, але наявність другої категорії дозволяє проводити тут тут матчі нижчих дивізіонів. Не виключено, що Карпати та Рух будуть ділити стадіон, якщо "жовто-чорні" оперативно усунуть виявлені УАФ недоліки на колись головній арені міста Лева.

Клуб вже розпочав будівництво тренувальної бази в Бартатові, що біля Львова. Будівництвом на земельній ділянці площею 3,5 га займається дочірня компанія Карпати Арена. Перший етап передбачає спорудження двох футбольних полів. Вже розроблений проект тренувально-спортивної бази, розпочато підготовчі роботи, укладено договір з фірмою, яка будуватиме базу. Керівництво Карпат запевняєю що футболісти матимуть всі умови для повноцінної підготовки та відновлення. Житловий корпус міститиме 32 номери для проживання спортсменів та тренерів, навчально-реабілітаційну зону, побутові приміщення та їдальню.

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