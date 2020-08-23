"З таким же успіхом міг поговорити про риболовлю в Італії": Вацко оцінив "експертні" висновки Лучі

"Всі чекали від Лучано Лучі експертний коментар стосовно легітимності кожного з пенальті (епізоди, що впливають на результат) у ворота Колоса, а отримали щось про якісь відсутні жовті картки матчу Олімпік – Динамо. З таким же успіхом міг поговорити про риболовлю в Італії", – написав Вацко на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Шахтар – Колос: неоднозначна звитяга фаворита і відбиті пенальті Волинця у "похмільному" матчі УПЛ

Нагадаємо, Лучано Лучі розкритикував роботу суддівської бригади у матчі Олімпік – Динамо, заявивши, що арбітр поєдинку Максим Козиряцький мав би показати ще мінімум 5 жовтих карток. Натомість глава комітету арбітрів УАФ жодним словом не обмовився про Ігоря Пасхала, як у поєдинку Шахтар – Колос призначив у ворота "хліборобів" три пенальті, два з яких викликали сумніви у багатьох експертів.

Олімпік – Динамо: Луческу дебютує в УПЛ без 5 лідерів – Буяльський феєрить, голи новачків, лють румуна через українців