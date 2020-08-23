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"З таким же успіхом міг поговорити про риболовлю в Італії": Вацко оцінив "експертні" висновки Лучі

12:16 - Читать на русском
"З таким же успіхом міг поговорити про риболовлю в Італії": Вацко оцінив "експертні" висновки Лучі
Лучано Лучі / Фото з відкритих джерел

Відомий журналіст Віктор Вацко обурений вибірковою реакцією глави комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі на перебіг матчів першого туру чемпіонату України.

"Всі чекали від Лучано Лучі експертний коментар стосовно легітимності кожного з пенальті (епізоди, що впливають на результат) у ворота Колоса, а отримали щось про якісь відсутні жовті картки матчу Олімпік – Динамо. З таким же успіхом міг поговорити про риболовлю в Італії", – написав Вацко на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

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Нагадаємо, Лучано Лучі розкритикував роботу суддівської бригади у матчі Олімпік – Динамо, заявивши, що арбітр поєдинку Максим Козиряцький мав би показати ще мінімум 5 жовтих карток. Натомість глава комітету арбітрів УАФ жодним словом не обмовився про Ігоря Пасхала, як у поєдинку Шахтар – Колос призначив у ворота "хліборобів" три пенальті, два з яких викликали сумніви у багатьох експертів.

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