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Олімпік – Динамо: Лучі розкритикував роботу арбітрів у стартовому матчі нового сезону УПЛ

11:21 - Читать на русском
Олімпік – Динамо: Лучі розкритикував роботу арбітрів у стартовому матчі нового сезону УПЛ
Максим Козиряцький / Фото з відкритих джерел

Глава комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі висловився щодо роботи суддівської бригади у поєдинку першого туру чемпіонату України між донецькою та київською командами.

23’ Сергій Політило
 
Віталій Буяльський 8’
Тарас Завійський 15’
Владислав Супряга 56’
Віктор Циганков 87’
8’ Віталій Буяльський
15’ Тарас Завійський
23’ Сергій Політило
56’ Владислав Супряга
87’ Віктор Циганков

"Бачу, що ніхто не коментує матч Олімпік – Динамо. У мене, як у глави комітету арбітрів, є багато що сказати щодо цього поєдинку. Чому? Тому, що потрібно дивитися на всі аспекти роботи.

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Можу сказати одне: застосування дисциплінарних санкцій у матчі Олімпіка і Динамо – це катастрофа. Так, це не вплинуло на результат, але ми аналізуємо все. На мою думку, у цьому матчі не вистачає п'яти жовтих карток. Але відомі мегаексперти про це нічого не кажуть. Чому?" – сказав Лучі у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, вищезгаданий поєдинок обслуговував Максим Козиряцький. Динамо впевнено перемогло Олімпік 4:1, а арбітр показав лише дві жовті картки – Артему Кичаку (Олімпік) і Карлосу де Пені (Динамо).

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Теги
Олімпік Олімпік Динамо Динамо Олімпік - Динамо Лучано Лучі Максим Максим Козиряцький
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