Олімпік – Динамо: Лучі розкритикував роботу арбітрів у стартовому матчі нового сезону УПЛ

"Бачу, що ніхто не коментує матч Олімпік – Динамо. У мене, як у глави комітету арбітрів, є багато що сказати щодо цього поєдинку. Чому? Тому, що потрібно дивитися на всі аспекти роботи.

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Можу сказати одне: застосування дисциплінарних санкцій у матчі Олімпіка і Динамо – це катастрофа. Так, це не вплинуло на результат, але ми аналізуємо все. На мою думку, у цьому матчі не вистачає п'яти жовтих карток. Але відомі мегаексперти про це нічого не кажуть. Чому?" – сказав Лучі у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, вищезгаданий поєдинок обслуговував Максим Козиряцький. Динамо впевнено перемогло Олімпік 4:1, а арбітр показав лише дві жовті картки – Артему Кичаку (Олімпік) і Карлосу де Пені (Динамо).

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