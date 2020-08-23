"С таким же успехом мог поговорить о рыбалке в Италии": Вацко оценил "экспертные" выводы Лучи

"Все ждали от Лучано Лучи экспертный комментарий относительно легитимности каждого из пенальти (эпизоды, влияющие на результат) в ворота Колоса, а получили что-то о каких-то отсутствующих желтых карточках матча Олимпик – Динамо. С таким же успехом мог поговорить о рыбалке в Италии", – написал Вацко на своей странице в социальной сети Твиттер.

Шахтер – Колос: неоднозначная победа фаворита и отраженные пенальти Волынца в "похмельном" матче УПЛ

Напомним, Лучано Лучи раскритиковал работу судейской бригады в матче Олимпик – Динамо, заявив, что арбитр поединка Максим Козыряцкий должен был показать еще минимум 5 желтых карточек. В то же время глава комитета арбитров УАФ ни словом не обмолвился об Игоре Пасхале, который в поединке Шахтер – Колос назначил в ворота "хлеборобов" три пенальти, два из которых вызвали сомнения у многих экспертов.

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