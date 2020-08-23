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"С таким же успехом мог поговорить о рыбалке в Италии": Вацко оценил "экспертные" выводы Лучи

12:16 - Читати українською
"С таким же успехом мог поговорить о рыбалке в Италии": Вацко оценил "экспертные" выводы Лучи
Лучано Лучи / Фото из открытых источников

Известный журналист Виктор Вацко возмущен избирательной реакцией главы комитета арбитров УАФ Лучано Лучи на матчи первого тура чемпионата Украины.

"Все ждали от Лучано Лучи экспертный комментарий относительно легитимности каждого из пенальти (эпизоды, влияющие на результат) в ворота Колоса, а получили что-то о каких-то отсутствующих желтых карточках матча Олимпик – Динамо. С таким же успехом мог поговорить о рыбалке в Италии", – написал Вацко на своей странице в социальной сети Твиттер.

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Напомним, Лучано Лучи раскритиковал работу судейской бригады в матче Олимпик – Динамо, заявив, что арбитр поединка Максим Козыряцкий должен был показать еще минимум 5 желтых карточек. В то же время глава комитета арбитров УАФ ни словом не обмолвился об Игоре Пасхале, который в поединке Шахтер – Колос назначил в ворота "хлеборобов" три пенальти, два из которых вызвали сомнения у многих экспертов.

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