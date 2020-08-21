Шахтар дотиснув Колос у матчі УПЛ з трьома пенальті – голкіпер гостей відбив два 11-метрові

Шахтар не без проблем здолав Колос (3:1) у поєдинку 1-го туру УПЛ 2020/21. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч і онлайн-трансляція Шахтар – Колос на "Футбол 24", стартував о 19:00. Поєдинок проходив на київському НСК Олімпійський – саме ця арена стане домашньою для "гірників" у сезоні 2020/21. Це був п'ятий офіційний матч в історії протистоянь Шахтаря і Колоса – всі попередні поєдинки завершувалися перемогами українського гранда.

Команда Луїша Каштру лише кілька днів тому завершила сезон 2019/20, поступившись Інтеру в півфіналі Ліги Європи, а вже сьогодні розпочала нову кампанію. Для Колоса минулий сезон став тріумфальним – команда Руслана Костишина фінішувала на 6-й позиції УПЛ, а завдяки перемозі в плей-офф завоювала путівку в Лігу Європи 2020/21.

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Наставник "гірників" виставив практично оптимальний склад. По суті, з лідерів команди в запасі залишився лише Андрій Пятов, замість якого вийшов Анатолій Трубін. Дует центрбеків склали Кривцов та Бондар, а замість травмованого Ісмаїлі на лівому фланзі діяв Матвієнко. В іншому – абсолютно звичні прізвища. Що стосується Колоса, то Руслан Костишин теж не здивував. Наставник ковалівців виставив тих же футболістів, які здобули для команди путівку в єврокубки.

Вже на 2-й хвилині Шахтар міг забивати. Марлос класно закинув у штрафний на Маркоса Антоніо, але бразилець пробив трохи вище воріт. Колос відповів ще гострішим моментом. Після подачі зі штрафного Смирний виграв позицію в Матвієнка та влучив у ближню стійку. Добивання Максименка – повз ворота! Пощастило "гірникам" у цьому епізоді. Наступна атака гостей завершилася ударом Морозка – в руки Трубіну.

Колос зрозумів, що Шахтар далеко не безгрішний, і продовжив тиснути. Бондаренко виграв боротьбу і пробив головою в дальній кут – трохи невлучно. Господарі нарешті оговталися і створили свій момент. Матвієнко обігрався з Патріком і прострілив на лінію воротарського, проте Антоніо не зумів замкнути. На 16-й хвилині Шахтар створив свій найкращий шанс. Активний Матвієнко знову прострілив, Мораєс пропустив, а Антоніо в дотик пробив – Волинець зреагував та перевів м'яч на кутовий. Наступна атака підопічних Каштру завершилася невдалою спробою Тайсона.

"Гірники" остаточно перехопили ініціативу та затиснули Колос на його половині поля. Мораєс вийшов на побачення з Волинцем – щоправда, під гострим кутом, тому голкіпер зумів нейтралізувати загрозу. Втім, команда Костишина знову огризнулася. Ємець небезпечно прострілив у штрафний, проте ніхто з партнерів не дістав м'яча. На 36-й хвилині Тайсон розігнав контратаку Шахтаря 4 в 3, але сам же і зіпсував її невдалим обіграшем суперника. Тут же бразилець класним пасом вивів Марлоса на вбивчу позицію. Хавбек збірної України пробив неробочою правою з кута воротарського – вище. На 40-й хвилині вже сам Тайсон не влучив у ворота з меж штрафного. Костишин настільки розлютився, що дав волю емоціям на адресу резервного арбітра та отримав жовту картку.

Здавалося, що перший тайм так і завершиться нулями, але іншої думки був Алан Патрік. Матвієнко перехопив м'яч та віддав на бразильця, а того у штрафному майданчику збив Петров. Дещо суперечливий пенальті взявся виконувати Тайсон, але його потужний удар парирував Євген Волинець! Одразу після цього пролунав свисток на перерву. Шахтар більше володів м'ячем та мав моменти, щоб забити, але свої нагоди були і в Колоса. 0:0 – не надто справедливий підсумок першої половини гри.

В дебюті другого тайму арбітр призначив другий пенальті у ворота Колоса. Задоя наступив на гомілкостоп Мораєсу – справедливий 11-метровий. До м'яча підійшов Марлос, але й він програв дуель Волинцю. Два відбитих пенальті в активі голкіпера Колоса!

На 59-й хвилині "гірники" отримали право на третій пенальті. Марлос впав після контакту з Оріховським. Цього разу пробивати взявся Алан Патрік і зробив це вдало, розвівши Волинця і м'яч по різних кутах. 1:0 – Шахтар тричі бив 11-метровий, але забив лише з останньої спроби. Перший гол "гірників" у сезоні 2020/21.

Через 10 хвилин "помаранчево-чорні" подвоїли свою перевагу. Тете, який замінив Марлоса, розігнав швидку атаку та віддав на Мораєса, той прострілив на Патріка, а бразилець увігнав м'яч у ворота. Дубль бразильця на 69-й хвилині – становище Шахтаря стало куди комфортнішим.

На 72-й хвилині все стало зрозуміло. Тете змістився з правого флангу в центр, обійшов двох суперників та пробив у стійку. Від неї м'яч відскочив у Волинця та закотився у ворота. 3:0. Втім, практично одразу ковалівці відіграли один гол. Після невпевненої гри Трубіна на виході Денис Костишин не без допомоги рикошету вразив ворота Шахтаря.

Цей гол став останнім у матчі – останні хвилини гри минули куди спокійніше, хоча кілька напівмоментів "гірники" все ж створили. Шахтар здобув першу перемогу в чемпіонаті України 2020/21, а вже 25 серпня підопічні Каштру зіграють свій наступний поєдинок. Матч Суперкубка України Шахтар – Динамо стартує о 21:00 на київському НСК Олімпійський.

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