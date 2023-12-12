"Гравці відчувають відповідальність і мають намір підтримувати тренера. Раніше, з деякими іншими тренерами, часом атмосфера в роздягальні була токсичною, але зараз не той випадок. Хлопці повністю підтримують тренера, ми хочемо досягти успіху.

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Криза? Кожна команда відмінно готова, нам потрібно більше часу, щоб відповідати цьому рівню. Іноді нам потрібно збиратися разом – це має виходити від гравців. Ми були нестабільні в цьому сезоні, і днями ми поговорили про це як з тренером, так і між собою. У нас був жорсткий графік, але це не має бути виправданням.

Наскільки близько особисто я був до відходу з клубу? Це все спекуляції. Віра тренера в мене була величезною, і зараз я хочу відплатити йому. У житті футболіста завжди будуть злети і падіння", – цитує Мактоміная Manchester Evening News.

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