"Игроки чувствуют ответственность и намерены поддерживать тренера. Раньше, с некоторыми другими тренерами, временами атмосфера в раздевалке была токсичной, но сейчас не тот случай. Парни полностью поддерживают тренера, мы хотим добиться успеха.

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Кризис? Каждая команда отлично готова, нам нужно больше времени, чтобы соответствовать этому уровню. Иногда нам нужно собираться вместе – это должно исходить от игроков. Мы были нестабильны в этом сезоне, и на днях мы поговорили об этом как с тренером, так и между собой. У нас был жесткий график, но это не должно служить оправданием.

Насколько близко лично я был к уходу из клуба? Это всё спекуляции. Вера тренера в меня была огромной, и сейчас я хочу отплатить ему. В жизни футболиста всегда будут взлеты и падения", – цитирует Мактоминая Manchester Evening News.

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