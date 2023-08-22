На гру проти Астон Вілли футболісти та тренерський штаб "ірисок" вийшли в траурних пов'язках. Евертон таким чином вшановував пам'ять 26-річного фаната, який трагічно загинув на місці будівництва нового стадіону.

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Під час висвітлення матчу коментатори Білл Леслі та Енді Хінчкліфф сказали, що бос "ірисок" Шон Дайч "був схожий на круп'є" – людину, яка керує столом у казино – коли він стояв в технічній зоні з чорною пов'язкою. Керівництву SkySports довелося перепрошувати за необачні слова своїх співробітників.

"Ми поговорили з усіма, хто брав участь у висвітленні, включно з коментаторами, і нагадали їм про їхні обов’язки та необхідність уважності та чуйності. Ми перепрошуємо за будь-яке засмучення або страждання, спричинені цими коментарями", – цитує заяву медіакомпанії Sport bible.

Нагадаємо, що Евертон планує завершити будівництво нового стадіону до початку сезону 2025/26. Нова арена "ірисок" вміщатиме 53 тисячі вболівальників.

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