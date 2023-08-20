Евертон в рамках 2-го туру АПЛ 2023/24 зазнав нищівної поразки від Астон Вілли (0:4). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Евертон стартував у новому сезоні АПЛ з мінімальної поразки від Фулхема. Реабілітовуватись за домашнє фіаско належало в Бірмінгемі, у поєдинку проти Астон Вілли – втім, підопічні Унаї Емері влаштували "ірискам" справжню різанину. Віталій Миколенко, як і тиждень тому, провів весь матч у запасі, а на його позиції зіграв Ешлі Янг.

Рахунок було відкрито вже на 18-й хвилині, коли Бейлі увірвався на лівий край штрафного. Леон хитнув Янга й виконав точну передачу під удар Макгінну – 1:0.

На 21-й же Бейлі міг асистувати Воткінсу, скинувши подачу зі стандарту на дальню стійку, однак Оллі був знесений Пікфодом, а Паттерсон вибив м'яч з лінії воріт. Арбітр побачив фол, призначивши 11-метровий. Дуглас Луїс впевнено його реалізував.

По перерві ж Астон Вілла забила ще два голи: на 51-й хвилині Бейлі скористався невдалим виносом "ірисок", розстрілявши ворота з близької відстані, а на 75-й Янг вкинув м'яч з ауту точно на Дюрана – той обіграв Кіна й реалізував вихід віч-на-віч. 4:0.

Янг у другому матчі поспіль не вражає своєю грою. У поєдинку з Астон Віллою він не зробив жодного вдалого лонгболу (з трьох спроб), і тільки один з п'яти його навісів виявився точним (з кутового). Зате Ешлі в обороні виграв три з трьох єдиноборств та не дав пройти себе на дриблінгу, хоча й програв єдину верхову дуель.

З таким Янгом можна конкурувати – потрібно тільки вийти на поле.

Фінальний свисток зафіксував перемогу підопічних Унаї Емері з рахунком 4:0. Таким чином, Астон Вілла змила ганьбу за розгром у Ньюкаслі (1:5). Евертон же стартує з двох програшів, не забивши жодного гола.

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