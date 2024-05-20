Завдяки перемозі над Салернітаною Верона гарантувала собі прописку в Серії А на наступний сезон (2:1).

У понеділок, 20 травня, Верона здолала Салернітану і математично гарантувала собі порятунок в елітному дивізіоні на наступний сезон. Команда Марко Бароні вирішила завдання в гостьовому матчі з Салернітаною вже до перерви – Суслов і Фолоруншо забили по м'ячу і забезпечили "джаллоблу" комфортну перевагу. Господарям вдалося розмочити рахунок лише на 90-й хвилині завдяки голу Маджоре.

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Так Верона набрала 37 очок і стала недосяжною для Емполі Віктора Коваленка. Список конкурентів тосканської команди українця скоротився до двох – Фрозіноне та Удінезе, які в останньому турі зійдуться в битві за життя.

Цей порятунок у самій Вероні вважається справжнім дивом. Під час зимового трансферного вікна команда пережила кадрову революцію – її склад змінився більш ніж на 60%.

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