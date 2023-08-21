Мудрика жорстко висміяли за гру з Вест Хемом, але адекватні фани Челсі зберігають віру в українця
Михайло Мудрик відіграв тайм у другому турі АПЛ, але не врятував Челсі від поразки Вест Хему. Оглядаємо реакцію вболівальників.
Мудрик програє боротьбу за стартовий склад на початку сезону. Маурісіо Почеттіно віддає перевагу Стерлінгу та Чуквуемеці, а ті виправдовують довіру. У матчі з Вест Хемом українець отримав подарунок у вигляді травми Керні та вийшов на весь другий тайм.
Мудрик отримав подарунок долі, але не вразив – Челсі програв Вест Хему, жах найдорожчого футболіста АПЛ
На жаль, гра Михайла породила більше кумедних епізодів, ніж гольових. Не склалося особливо з завершенням.
Тут він послизнувся:
А через кілька хвилин послав м'яч на трибуни:
Для хвилі хейту в соцмережах вистачить навіть меншого. Щодо Мудрика у вболівальників накопичилося розчарування.
Є і прісні меми:
Мудрик і Тодд Бьолі обговорюють, що не так з Челсі
Фани Ліверпуля та Арсенала спостерігають за Кайседо та Мудриком
Забивай, або за ґрати. Тим часом Мудрик, Енцо та Рішарлісон
Є і жорстокі закиди:
Не бачив нічого противнішого, ніж Мудрик, який прикидається професіональним футболістом, щоб не воювати.
Провідні акаунти в Twitter (X) просто запитують думку про Мудрика, але в коментарях сильно переважає негатив.
Оцініть трансфер Михайла Мудрика від 0 до 10:
– -10
– Я впевнений, що цим трансфером просто відмивали гроші
– Шикарний обігрівач лави запасних
– 2 і така висока оцінка тільки через те, що деякі гроші пішли на благо України
– 0/10, дякую Челсі, що забрали цю підробку
На щастя, в інших фанів залишається віра в Мудрика. І їх не так мало, судячи з лайків під постами.
Ось що я маю на увазі, коли говорю про Мудрика. Взаєморозуміння та синергія з партнерами мають ключове значення. Він так обігрував декілька разів. Як тільки ці моменти почнуть перетворюватися в голи – люди більше не нитимуть
Дайте йому зіграти з Лутоном, Ноттінгемом і Борнмутом. Дайте стабільний ігровий час, а потім оцінюйте на холодну голову. Потенціал у Мудрика великий, але треба частіше бачити його в грі. Молимося, щоб Мудрик вийшов на свій рівень
Я досі вірю в Мудрика. Дайте Почеттіно попрацювати з ним, трішечки терпіння
Останні пости демонструють тверезий погляд на ситуацію. Мудрик не залишається без підтримки навіть у такий важкий період, а низка вдалих матчів кардинально змінить дискурс і перетворить хейтерів Михайла в фанів.
Українець не виглядає жахливо. Він припустився яскравих помилок, які боляче сприймаються через загальні проблеми Челсі. Однак поряд з цим Мудрик епізодами видає високий клас. А його вдалі дії не стають результативними через брак взаєморозуміння з партнерами.