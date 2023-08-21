Михайло Мудрик відіграв тайм у другому турі АПЛ, але не врятував Челсі від поразки Вест Хему. Оглядаємо реакцію вболівальників.

Мудрик програє боротьбу за стартовий склад на початку сезону. Маурісіо Почеттіно віддає перевагу Стерлінгу та Чуквуемеці, а ті виправдовують довіру. У матчі з Вест Хемом українець отримав подарунок у вигляді травми Керні та вийшов на весь другий тайм.

Мудрик отримав подарунок долі, але не вразив – Челсі програв Вест Хему, жах найдорожчого футболіста АПЛ

На жаль, гра Михайла породила більше кумедних епізодів, ніж гольових. Не склалося особливо з завершенням.

Тут він послизнувся:

The commentary alone €100m Mudryk pic.twitter.com/A3lH2K5Lq5 — Koola Manchester (@koola_manchesta) August 21, 2023

А через кілька хвилин послав м'яч на трибуни:

- Mudryk with a chance to shoot but the ball goes back towards where the cross came from. pic.twitter.com/B3QAByrEOj — ??? ???? (@TheEuropeanLad) August 20, 2023

Для хвилі хейту в соцмережах вистачить навіть меншого. Щодо Мудрика у вболівальників накопичилося розчарування.

Є і прісні меми:

Мудрик і Тодд Бьолі обговорюють, що не так з Челсі

Mudryk and Todd Boehly discussing where it went wrong for Chelsea today pic.twitter.com/qEkFHrt52i — Martin (@Martin_H1988) August 20, 2023

Фани Ліверпуля та Арсенала спостерігають за Кайседо та Мудриком

Liverpool and Arsenal fans watching Caicedo and Mudryk here pic.twitter.com/qvWOAkrgP3 — barry (@BackseatsmanLFC) August 20, 2023

Забивай, або за ґрати. Тим часом Мудрик, Енцо та Рішарлісон

Score a goal or go to jail;



Mudryk, Enzo and Richarlison: pic.twitter.com/fjXEMiOqkZ — ?????? (@NuTyrant) August 20, 2023

Є і жорстокі закиди:

Не бачив нічого противнішого, ніж Мудрик, який прикидається професіональним футболістом, щоб не воювати.

Mudryk pretending to be a professional footballer to avoid fighting in the war is the nastiest business I ever seen. — We Go Again! (@WeGoAgain30) August 20, 2023

Провідні акаунти в Twitter (X) просто запитують думку про Мудрика, але в коментарях сильно переважає негатив.

Rate the signing of Mykhaylo Mudryk out of 10 so far? pic.twitter.com/fOQGXwo44N — Football Tweet  (@Football__Tweet) August 20, 2023

Оцініть трансфер Михайла Мудрика від 0 до 10:

– -10

– Я впевнений, що цим трансфером просто відмивали гроші

– Шикарний обігрівач лави запасних

– 2 і така висока оцінка тільки через те, що деякі гроші пішли на благо України

– 0/10, дякую Челсі, що забрали цю підробку

На щастя, в інших фанів залишається віра в Мудрика. І їх не так мало, судячи з лайків під постами.

Ось що я маю на увазі, коли говорю про Мудрика. Взаєморозуміння та синергія з партнерами мають ключове значення. Він так обігрував декілька разів. Як тільки ці моменти почнуть перетворюватися в голи – люди більше не нитимуть

Дайте йому зіграти з Лутоном, Ноттінгемом і Борнмутом. Дайте стабільний ігровий час, а потім оцінюйте на холодну голову. Потенціал у Мудрика великий, але треба частіше бачити його в грі. Молимося, щоб Мудрик вийшов на свій рівень

Give him the next few rounds of fixtures against Luton, Forest and Bournemouth.



Let him build some consistent minutes and then re-evaluate after those games when we’re more settled - potential is great but we need to start seeing more.



Praying that Mudryk comes good. pic.twitter.com/6fd9XbtsBz — Futbol Chelsea (@FutbolCheIsea) August 21, 2023

Я досі вірю в Мудрика. Дайте Почеттіно попрацювати з ним, трішечки терпіння

I still believe in Mudryk. Let Poch have some time with him, just have a little patience. pic.twitter.com/So56Ok5f0u — Conn (@ConnCFC) August 20, 2023

Останні пости демонструють тверезий погляд на ситуацію. Мудрик не залишається без підтримки навіть у такий важкий період, а низка вдалих матчів кардинально змінить дискурс і перетворить хейтерів Михайла в фанів.

Українець не виглядає жахливо. Він припустився яскравих помилок, які боляче сприймаються через загальні проблеми Челсі. Однак поряд з цим Мудрик епізодами видає високий клас. А його вдалі дії не стають результативними через брак взаєморозуміння з партнерами.