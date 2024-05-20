Озброєні грабіжники спробували обікрасти гравців Марселя, які поверталися додому з клубної бази після гостьового матчу з Гавром.

Після перемоги над Гавром (2:1) гравці Марселя зазнали збройного нападу. Як інформує La Provence, на Фаріса Мумбанья, Жана Онана і Бамо Мейте був скоєний напад і здійснена спроба збройного пограбування.

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О третій годині ночі з неділі на понеділок група грабіжників "спіймала" колону автомобілів з гравцями Марселя і взяла їх на приціл. Футболісти Олімпіка вирішили не покидати свої машини і дали по газах. Злодії відкрили вогонь: в одне з авто куля двічі влучила у водійські двері, іншому автомобілю прилетіло в багажник. Футболісти не постраждали.

Повідомляється, що прокуратура Марселя порушила кримінальну справу у зв'язку з інцидентом. Згідно з джерелом, усі троє гравців поверталися додому з клубної бази після того, як прибули на неї з виїзного матчу з Гавром.

Марсель завершив чемпіонат на 8 місці таблиці.

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