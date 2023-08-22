На игру против Астон Виллы футболисты и тренерский штаб "ирисок" вышли в траурных повязках. Эвертон таким образом почтил память 26-летнего фаната, который трагично погиб на месте строительства нового стадиона.

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Во время освещения матча комментаторы Билл Лесли и Энди Хинчклифф сказали, что босс "ирисок" Шон Дайч "был похож на крупье" – человека, который управляет столом в казино – когда он стоял в технической зоне с черной повязкой. Руководству SkySports пришлось извиняться за опрометчивые слова своих сотрудников.

"Мы поговорили со всеми, кто участвовал в освещении, включая комментаторов, и напомнили им об их обязанностях и необходимости внимательности и отзывчивости. Мы приносим извинения за любое огорчение или страдания, вызванные этими комментариями", – цитирует заявление медиакомпании Sport bibli.

Напомним, что Эвертон планирует завершить строительство нового стадиона к началу сезона 2025/26. Новая арена "ирисок" будет вмещать 53 тысячи болельщиков.

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