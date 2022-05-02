"З мене досить. Час повертатися, я не готовий іти далі. Зробив все можливе, аби допомогти. Віддав українському народу частку свого часу та життя. Але тепер повертаюся туди, де щасливий.

Італійський голкіпер, який захищає Україну від окупантів, вижив під час обстрілів

Багато змінилося з того часу, як я поїхав. Втім, я впевнений, що з допомогою бога, досягну своїх цілей", – написав колишній футболіст

Вавассорі народився в Росії, але в дитинстві був усиновлений італійською сім'єю. Він виступав за низку італійських клубів (Альчоне, Лен'яно, Про Патрія), а після повномасштабного вторгнення росіян прилетів воювати за Україну. Тиждень тому його підрозділ потрапив під обстріли, сам Вассорі був поранений у кількох місцях.

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