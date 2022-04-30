Росія напала на Україну: Шахтар платить "обраним" і не виключає переїзд, легенда Динамо знищує Ордеця (LIVE)
Футбол 24 продовжує інформувати про все найважливіше у світі футболу після вторгнення Росії на наші землі й початку війни. Оновлюйте цю новину для свіжої інформації. Все буде Україна!
Підтримка для України не має меж, а от новинний редактор – має. Відтак, це вже двадцять друга новина, де Футбол 24 висвітлює російське свавілля на нашій землі.
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11:40. "Заручник – це коли пов'язано зі смертю": легенда Динамо розніс Ордеця, який досі залишається в Росії.
11:20. Шахтар продовжує платити зарплату бразильцям – раніше "гірники" начебто призупинили контракти з усіма гравцями. Схоже, керівництву доведеться пояснювати ситуацію.
10:58. Відомий журналіст Ігор Циганик спрогнозував перспективи вітчизняного футболу після завершення війни. Є надія, що клуби не перестануть існувати.
10:43. Позитивний меседж від полтавської Ворскли у соціальних мережах. Ми усі цього з нетерпінням чекаємо!
Скоро повернемося!— ФК Ворскла (@vorsklacomua) April 30, 2022
?#ФКВП #FCVP pic.twitter.com/CienbTOBa6
10:05. Ще один футболіст залишив український чемпіонат через війну. Колос відпустив зіркового хавбека у чемпіонат Азербайджану.
9:30. "Можемо грати в Польщі": тренер Шахтаря допустив можливість виступів у сусідній державі.
9:00. Легендарний український тренер Мирон Маркевич різко виступив проти головного тренера Динамо Мірчі Луческу через його контраверсійні заяви щодо війни.