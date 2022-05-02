"С меня хватит. Пора возвращаться, я не готов идти дальше. Сделал все возможное, чтобы помочь. Отдал украинскому народу часть своего времени и жизни. Но теперь возвращаюсь туда, где счастлив.

Итальянский голкипер, который защищает Украину от оккупантов, выжил во время обстрелов

Многое изменилось с тех пор, как я уехал. Впрочем, я уверен, что с помощью бога достигну своих целей", – написал бывший футболист в своих соцсетях.

Вавассори родился в России, но в детстве был усыновлен итальянской семьей. Он выступал за ряд итальянских клубов (Альчоне, Леньяно, Про Патрию), а после полномасштабного вторжения россиян прилетел воевать за Украину. Неделю назад его подразделение попало под обстрелы, сам Вассори был ранен в нескольких местах.

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