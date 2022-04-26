Іван Лука Вавассорі вперше за довгий час вийшов на зв'язок і повідомив, що живий і цілий.

Іван потрапив під обстріл від російських військ під час евакуації поранених з Маріуполя. Він довго не виходив на зв'язок, тому друзі почали бити тривогу.

Сьогодні голкіпер повідомив про свій стан. "Я живий. Маю високу температуру, поранений в кількох місцях, але переломів немає. Дякую всім за підтримку".

Вавассорі народився в Росії, але в дитинстві був усиновлений італійською сім'єю. Він виступав за низку італійських клубів (Альчоне, Лен'яно, Про Патрія), а після повномасштабного вторгнення росіян прилетів воювати за Україну.

Голкіпер, який народився у Росії, взяв до рук зброю і воює за Україну