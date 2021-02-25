Ліга Європи, матчі-відповіді 1/16 фіналу

Арсенал – Бенфіка – 3:2 (1:1)

Голи: Обамеянг, 21, 87, Тірні, 67 – Гонсалвеш, 43, Сілва, 61

Аякс – Лілль – 2:1 (2:1)

Голи: Классен, 15, Нерес, 89 – Язіджі, 77

Вільяреал – Зальцбург – 2:1 (2:0)

Голи: Морено, 40, 89 (пен) – Беріша, 17

Чи не найбільша інтрига була у парі Арсенал – Бенфіка. Перше протистояння команд завершилось нічиєю 1:1. Рахунок у другій зустрічі відкрив Обамеянг, але за кілька миттєвостей до перерви Гонсалвеш вразив "канонірів" шедевральним ударом зі штрафного, зіпсувавши ювілей Лєно. У другій 45-хвилинці Сілва реалізував вихід віч-на-віч, але Тірні чи не одразу відквитав різницю. Арсенал розпочав довготривалу навалу на ворота "орлів", яка завершилась другим голом Обамеянга! 4:3 за сумою двох матчів – підопічні Артети епічно вибивають Бенфіку.

Шахтар з дивовижним везінням пробився до 1/8 фіналу Ліги Європи – Маккабі поховав пенальті

Аякс мінімально переграв Лілль у першому матчі, а тому ситуація була досить напруженою. Вже в дебюті зустрічі нідерландський гранд зробив серйозну заявку на прохід далі, вразивши ворота французів після розіграшу штрафного. Ліллю вдалось відіграти один м'яч лише на 77 хвилині – Язіджі впевнено реалізував пенальті. Але Аякс відзначився вдруге. 4:2 за сумою двох матчів на користь нідерландців, які проходять у наступний раунд плей-офф ЛЄ.

А от перед Зальцбургом стояло складне завдання. Для проходу далі австрійці мали перегравати Вільяреал після поразки 0:2. Джессі Марш, наставник команди, схоже, налаштував своїх підопічних – ті на 17 хвилині "обікрали" оборону іспанців і скоротили відставання. Щоправда, засмутив "биків" Морено ще до перерви, завершивши красиву контратаку. Вже на останніх хвилинах матчу той самий Морено реалізував пенальті, поховавши шанси австрійців. 4:1 – Вільяреал залишив Зальцбург за бортом другого за престижністю турніру Європи.

Брюгге – Динамо: анонс матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи