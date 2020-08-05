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Ювентус знайшов 5 топ-тренерів на заміну Саррі – нинішній тренер має єдиний шанс на порятунок

09:29 - Читать на русском
Ювентус знайшов 5 топ-тренерів на заміну Саррі – нинішній тренер має єдиний шанс на порятунок
Почеттіно та Зідан / фото з відкритих джерел

Крісло під керманичем туринського Ювентуса Мауріціо Саррі продовжує хитатися, попри здобутий чемпіонський титул в італійській Серії А.

Боси "Старої синьйори" визначили коло претендентів на місце 61-річного фахівця, повідомляє Tuttomercatoweb.

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Першим вибором сім'ї Аньєллі є колишній хавбек туринців Зінедін Зідан. Юве запропонував французу новий клубний проект із поверненням фаворита керманича Реала – Поля Погба. Однак, наразі тренер відмовився покинути Мадрид. Окрім Зідана, "б'янконері" контактували з колишнім керманичем лондонського Тоттенхема Маурісіо Почеттіно, головним тренером римського Лаціо Сімоне Індзагі, екс-наставником Роми Лучано Спаллетті та творцем сенсаційної Аталанти з Бергамо Джан П'єро Гасперіні.

Мауріціо Саррі буде негайно звільнений, якщо Ювентус не подолає бар'єр 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Досвідчений тренер очолив туринців лише минулого літа. Під його керівництвом "Стара синьйора" здобула чергове Скудетто, але програла фінал Кубка Італії.

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