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Ювентус нашел 5 топ-тренеров на замену Сарри – нынешний тренер имеет единственный шанс на спасение

09:29 - Читати українською
Ювентус нашел 5 топ-тренеров на замену Сарри – нынешний тренер имеет единственный шанс на спасение
Почеттино и Зидан / фото из открытых источников

Кресло под наставником туринского Ювентуса Маурицио Сарри продолжает шататься, несмотря на завоеванный чемпионский титул в итальянской Серии А.

Боссы "Старой синьоры" определили круг претендентов на место 61-летнего специалиста, сообщает Tuttomercatoweb.

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Первым выбором семьи Аньелли является бывший хавбек туринцев Зинедин Зидан. Юве предложил французу новый клубный проект с возвращением фаворита рулевого Реала – Поля Погба. Однако, пока тренер отказался покинуть Мадрид. Кроме Зидана, "бьянконери" контактировали с бывшим наставником лондонского Тоттенхэма Маурисио Почеттино, главным тренером римского Лацио Симоне Индзаги, экс-наставником Ромы Лучано Спаллетти и создателем сенсационной Аталанты из Бергамо Джан Пьеро Гасперини.

Маурицио Сарри будет немедленно уволен, если Ювентус не преодолеет барьер 1/8 финала Лиги чемпионов. Опытный тренер возглавил туринцев только прошлым летом. Под его руководством "Старая синьора" завоевала очередное Скудетто, но проиграла финал Кубка Италии.

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