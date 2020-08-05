Ювентус нашел 5 топ-тренеров на замену Сарри – нынешний тренер имеет единственный шанс на спасение

Кресло под наставником туринского Ювентуса Маурицио Сарри продолжает шататься, несмотря на завоеванный чемпионский титул в итальянской Серии А.

Боссы "Старой синьоры" определили круг претендентов на место 61-летнего специалиста, сообщает Tuttomercatoweb.

Конте взорвался из-за слухов о Ювентусе – наставник Интера пригрозил судом популярной газете

Первым выбором семьи Аньелли является бывший хавбек туринцев Зинедин Зидан. Юве предложил французу новый клубный проект с возвращением фаворита рулевого Реала – Поля Погба. Однако, пока тренер отказался покинуть Мадрид. Кроме Зидана, "бьянконери" контактировали с бывшим наставником лондонского Тоттенхэма Маурисио Почеттино, главным тренером римского Лацио Симоне Индзаги, экс-наставником Ромы Лучано Спаллетти и создателем сенсационной Аталанты из Бергамо Джан Пьеро Гасперини.

Маурицио Сарри будет немедленно уволен, если Ювентус не преодолеет барьер 1/8 финала Лиги чемпионов. Опытный тренер возглавил туринцев только прошлым летом. Под его руководством "Старая синьора" завоевала очередное Скудетто, но проиграла финал Кубка Италии.

Динамо запрошувало російських тренерів, Ліверпуль пробивав дно, Мессі мріяв про дітей – коли Серію А вигравав не Ювентус