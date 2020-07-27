Динамо запрошувало російських тренерів, Ліверпуль пробивав дно, Мессі мріяв про дітей – коли Серію А вигравав не Ювентус

Мілан завоював 18-те Скудетто у власній історії

Творцем останнього великого досягнення "россонері" виявився майбутній керманич Ювентуса Макс Аллегрі. Набравши 82 очки, Мілан залишив позаду Інтер (76), Наполі (70) та Удінезе (66) з феноменальним ветераном Антоніо Ді Натале, який виграв перегони найкращих снайперів – 28 м'ячів. "Стара Синьйора" фінішувала лише сьомою, без шансів на єврокубки. Цікаво, що відразу троє представників новоспеченого чемпіона – Ібрагімовіч, Робінью, Пату – записали собі до активу по 14 результативних ударів.

Ювентус повторив досягнення Динамо і нахабно присоромив Інтер та Мілан

Дієго Сімеоне тренував Катанію

Жива легенда Атлетіко повернувся в Італію після роботи з трьома аргентинськими китами – Естудіантесом, Рівер Плейт і Сан-Лоренсо. Експресивний "Чоло", який добре вивчив Кальчо завдяки виступам в Інтері та Лаціо, був покликаний рятувати Катанію після відставки Марко Джампаоло (21 тур). "Слони" перебували на 15-й позиції, неабияк ризикуючи покинути еліту – три очки до зони вильоту. Сімеоне вдалось виконати завдання мінімум і зберегти сицилійцям прописку, щоправда турнірне становище команди покращилось не суттєво (13).

Дибала не дебютував на професійному рівні

Один з головних ідеологів 36-го чемпіонства "б'янконері" (11 голів, 11 асистів) лишень починав свій шлях у великому футболі. Перший офіційний поєдинок за аргентинський Інстітуто Дибала провів 12 серпня 2011-го проти Уракана. Через тиждень юний "енганче" відзначився дебютним м'ячем. Протягом сезону 2011/12 оформив два хет-трики та побив рекорд легендарного Маріо Кемпеса за кількістю голів до 17 років (17). Найбільш оперативно спрацювали скаути Палермо, звідки Дибала й потрапив до табору "зебр" за 40 млн євро.

У Мессі не було дітей

Пляж, Антонелла та чорна сумка від Adidas – найкращий гравець планети безтурботно проводив відпустку влітку 2011-го. Ба більше, тоді Лео ще не встиг освідчитись своїй коханій, яка згодом подарує йому трьох синочків – Тьяго, Матео, Чіро. Зате форвард Барселони міг похвалитись трьома "Золотими м'ячами". Йому не було рівних в епоху легендарного Пеп-тім. Каталонський гранд згортав трофеї лопатою.

Роналду та Ігуаїн виступали разом... за Реал Мадрид

Аргентинський форвард перебрався у королівський клуб на два роки раніше – у 2007-му. Поки Роналду вигравав з Манчестер Юнайтед кубок Ліги чемпіонів, "Піпіта" ставав одним з найкращих снайперів Прімери 2008/09, відзначившись 22 рази. Неймовірно, але факт – Ігуаїн випередив Кріша за результативністю у першому спільному сезоні: Роналду, який тоді ще був CR9, наколотив у Ла Лізі скромні за його ж мірками 26 м'ячів, Гонсало – 27. Обоє пліч-о-пліч захищали кольори Реала до літа 2013-го, коли аргентинця несподівано підписав Наполі. Зрештою солодка парочка возз'єдналась в Турині.

Ліверпуль – фінішував 6-м в АПЛ, пробивав дно в Європі

Так, мерсисайдський клуб не завжди очолював геніальний Юрген Клопп, а неймовірне тріо Мане-Фірміно-Салах не завжди запалювало на Енфілді. Дивовижно, але у недалекому минулому чинний чемпіон Англії регулярно пролітав повз топ-4, перебирав тренерами, наче шкарпетками та ганьбився у Лізі Європи. Мабуть, прихильники "червоних" досі не забули фіаско з Брагою в 1/8 фіналу. Легендарний Кенні Далгліш, який посеред сезону 2010/11 замінив Роя Ходжсона, мінімально програв португальцям в гостях (0:1). Трохи раніше команда припинила боротьбу за Кубок Англії, поступившись скромному Нортгемптону. Далі можна не продовжувати.

Динамо мало двох російських тренерів за сезон

Уявити щось схоже зараз – надзвичайно складно... хоча призначення Луческу розриває усі шаблони. Валерій Газзаєв протримався на київському "електричному стільці" майже півтора року. Російський фахівець замінив свого ж земляка Юрія Сьоміна, який діставався півфіналу Кубка УЄФА та вигравав у Шахтаря чемпіонат України з великим запасом. На старті сезону 2010/11 Газзаєв провалив кваліфікацію ЛЧ, а потім невдало розпочав групу Ліги Європи – фатальною для тренера виявилась поразка від Шерифа (0:2). Динамо тимчасово призначило Лужного і зрештою вдруге запросило Юрія Павловича.

Клопп підкорював Бундеслігу

Борусія грала футбольний рок-н-рол до того, як це стало мейнстрімом. Шалені "джмелі" Юргена Клоппа два роки поспіль принижували Баварію розкішними "сольниками" по всій Німеччині. 11 травня 2011-го Бундесліга завершилась переконливим чемпіонством Дортмунда, який випередив головного конкурента на 10 (!) очок. "Ротен" фінішували третіми, пропустивши вперед ще й леверкузенський Байєр. У квітні полетіла голова Луї ван Гала, але рятувати провальний сезон вже не було часу.

СРСР розвалювався, Саккі брав Європу, поява "Сімпсонів" – яким був світ, коли Ліверпуль попередній раз став чемпіоном