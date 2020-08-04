Конте вибухнув через чутки про Ювентус – керманич Інтера пригрозив судом популярній газеті

Головний тренер міланського Інтера Антоніо Конте рішуче спростував інформацію про нібито свою зацікавленість у відновленні співпраці з туринським Ювентусом.

"Категорично спростовую, що цікавився майбутнім Саррі в гравців і менеджерів Ювентуса.

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Я засуджу автора цієї статті, а також редактора цього журналу. Я маю 3-річний контракт із Інтером, і я буду старанно працювати, щоб зробити цей проект успішним", – цитує алленаторе ANSA.

Відзначимо, що видання La Repubblicа в понеділок написало про інтерес 51-річного фахівця до отримання посади керманича Юве. Ця інформація з'явилася на фоні чуток проте, що Конте може втратити посаду в Інтері після критики керівництва клубу.

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