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Конте вибухнув через чутки про Ювентус – керманич Інтера пригрозив судом популярній газеті

00:45 - Читать на русском
Конте вибухнув через чутки про Ювентус – керманич Інтера пригрозив судом популярній газеті
Антоніо Конте / Associated Press

Головний тренер міланського Інтера Антоніо Конте рішуче спростував інформацію про нібито свою зацікавленість у відновленні співпраці з туринським Ювентусом.

"Категорично спростовую, що цікавився майбутнім Саррі в гравців і менеджерів Ювентуса.

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Я засуджу автора цієї статті, а також редактора цього журналу. Я маю 3-річний контракт із Інтером, і я буду старанно працювати, щоб зробити цей проект успішним", – цитує алленаторе ANSA.

Відзначимо, що видання La Repubblicа в понеділок написало про інтерес 51-річного фахівця до отримання посади керманича Юве. Ця інформація з'явилася на фоні чуток проте, що Конте може втратити посаду в Інтері після критики керівництва клубу.

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Інтер Інтер Ювентус Ювентус Італія Антоніо Антоніо Конте
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