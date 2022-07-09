17-річний Їлдіз перебереться на правах вільного агента до Ювентуса, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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Турецький хавбек виступав за молодіжні команди Баварії з 2012 року, але його контракт з мюнхенцями добіг кінця цього літа. Цікаво, що Їллдіз також цікавив Барселону.

Відзначимо, що Кенан у минулому сезоні провів 20 матчів за різні команди Баварії, у яких відзначився 6 голами та 8 асистами.

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