Ювентус завершує трансфер гравця Баварії, якого хотіла Барселона
9 липня 11:48 - Читать на русском
Колишній півзахисник Баварії U-19 Кенан Їлдіз найближчим часом стане гравцем Ювентуса.
17-річний Їлдіз перебереться на правах вільного агента до Ювентуса, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
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Турецький хавбек виступав за молодіжні команди Баварії з 2012 року, але його контракт з мюнхенцями добіг кінця цього літа. Цікаво, що Їллдіз також цікавив Барселону.
Відзначимо, що Кенан у минулому сезоні провів 20 матчів за різні команди Баварії, у яких відзначився 6 голами та 8 асистами.
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