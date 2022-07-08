Ді Марія став гравцем Ювентуса
8 липня 21:31 - Читать на русском
Ювентус підписав чергову зірку на правах вільного агента.
Анхель Ді Марія став гравцем "Старої синьйори", інформує офіційний сайт клубу.
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Контракт 34-річного аргентинця розрахований на один сезон, за який він заробить близько 7 млн євро. Цього літа угода з ПСЖ завершилася, тому ветеран обирав новий клуб на правах вільного агента. У минулому сезоні Ді Марія провів за чемпіонів Франції 31 матч, оформивши 5 голів та 9 асистів.
Незабаром Ювентус повинен закрити ще одного топового вільного агента – Поля Погба.
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