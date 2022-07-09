17-летний Йилдиз переберется на правах свободного агента в Ювентус, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Турецкий хавбек выступал за молодежные команды Баварии с 2012 года, но его контракт с мюнхенцами подошел к концу этого лета. Интересно, что Йилдиз тоже интересовал Барселону.

Отметим, что Кенан в прошлом сезоне провел 20 матчей за разные команды Баварии, у которых отличился 6 голами и 8 ассистами.

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