Ювентус завершает трансфер игрока Баварии, которого хотела Барселона
11:48 - Читати українською
Бывший полузащитник Баварии U-19 Кенан Йилдиз в ближайшее время станет игроком Ювентуса.
17-летний Йилдиз переберется на правах свободного агента в Ювентус, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
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Турецкий хавбек выступал за молодежные команды Баварии с 2012 года, но его контракт с мюнхенцами подошел к концу этого лета. Интересно, что Йилдиз тоже интересовал Барселону.
Отметим, что Кенан в прошлом сезоне провел 20 матчей за разные команды Баварии, у которых отличился 6 голами и 8 ассистами.
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