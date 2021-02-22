В рамках 23-го туру Серії А Кротоне на виїзді розгромно поступився Ювентусу. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Ювентус у рідних стінах приймав Кротоне. Захист гостей протримався до 39-ї хвилини, коли Сандро ювелірно навісив у штрафний майданчик, а Роналду відірвався від захисника і замкнув головою. Під завісу тайму Роналду поклав ще один – теж головою, але цього разу йому асистував Ремзі.

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Після перерви Кротоне втратив одного з основних захисників – Луперто був змушений покинути поле через травму, отриману ще у середині першого тайму. Туринці вирішили дотиснути суперника і на 66-й Маккені зробив рахунок розгромним. Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Ювентуса – 3:0.

Завдяки трьом здобутим очкам "б'янконері" із 45-ма очками піднялись на третю сходинку турнірної таблиці. Кротоне залишився аутсайдером.

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