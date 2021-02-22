В рамках 23-го тура Серии А Кротоне на выезде разгромно уступил Ювентусу. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Ювентус в родных стенах принимал Кротоне. Защита гостей продержалась до 39-й минуты, когда Сандро ювелирно навесил в штрафную, а Роналду оторвался от защитника и замкнул головой. Под занавес тайма Роналду положил еще один – тоже головой, но на этот раз ему ассистировал Рэмзи.

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После перерыва Кротоне потерял одного из основных защитников – Луперто был вынужден покинуть поле из-за травмы, полученной еще в середине первого тайма. Туринцы решили дожать соперника и на 66-й Маккени сделал счет разгромным. В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу Ювентуса – 3:0.

Благодаря трем добытым очкам "бьянконери" с 45-ю очками поднялись на третью строчку турнирной таблицы. Кротоне остался аутсайдером.

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