Леонардо Семплічі став головним тренером Кальярі, повідомляє офіційний сайт клубу.

Кальярі звільнив Ді Франческо лише через місяць після продовження контракту

53-річний фахівець підписав контракт з Кальярі до літа 2022-го. Останнім місцем роботи Семплічі був СПАЛ, який звільнив фахівця влітку 2020 року. Нагадаємо, "червоно-сині" попрощались з Еусебіо Ді Франческо через незадовільні результати команди.

Після 23-х турів Серії А Кальярі перебуває у зоні вильоту на відстані 5-ти очок від рятівного 17-го місця.

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