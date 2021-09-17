"Рада директорів затвердила зведену фінансову звітність за фінансовий рік, який завершився 30 червня 2021 року. Вона демонструє збиток в розмірі 209,9 млн євро, який буде покритий за рахунок резерву емісійного доходу.

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Транзакції, завершені в рамках трансферної кампанії 2020/21, яка проводилася з 1 вересня по 5 жовтня 2020 року і з 4 січня по 1 лютого 2021 року, привели до загального збільшення інвестованого капіталу на 121,6 млн євро в результаті придбань на 120,6 млн і списання в розмірі 1 млн (чиста балансова вартість реалізованих прав).

Чисті витрати на тимчасові трансфери склали 9,4 млн євро. Чистий прибуток від продажу капіталу склав 30,5 млн євро. Загальні чисті фінансові зобов'язання в розмірі 88,7 млн євро розподілені на чотири роки і включають допоміжні витрати, а також фінансові доходи і витрати, передбачені у відтермінованих надходженнях та виплатах", – йдеться на офіційному сайт Ювентуса.

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