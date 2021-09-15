Ювентус розгромив Мальме в рамках групового етапу Ліги чемпіонів, що для туринців стало першою перемогою у поточному сезоні.

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Підтримати свою команду також прилетіла дирекція клубу – Мауріціо Аррівабене, Павел Недвед та президент Юве Андреа Аньєллі. Функціонери не надто переймались подіями на полі, а жартували між собою на VIP-трибуні, що зафіксували режисери трансляції у дотепному епізоді.

Нагадаємо, після трьох турів Серії А Ювентус лише з одним заліковим балом розташувався на 16-й сходинці. Окрім Мальме у Лізі чемпіонів туринці змагатимуться ще з Челсі та Зенітом.

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