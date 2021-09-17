"Совет директоров утвердил сводную финансовую отчетность за финансовый год, который завершился 30 июня 2021 года. Она демонстрирует ущерб в размере 209,9 млн евро, который будет покрыт за счет резерва эмиссионного дохода.

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Транзакции, завершены в рамках трансферной кампании 2020/21, которая проводилась с 1 сентября по 5 октября 2020 года и с 4 января по 1 февраля 2021 года, привели к общему увеличению инвестированного капитала на 121,6 млн евро в результате приобретений на 120,6 млн и списание в размере 1 млн (чистая балансовая стоимость реализованных прав).

Чистые расходы по временным трансферам составили 9,4 млн евро. Чистая прибыль от продажи капитала составила 30,5 млн евро. Общие чистые финансовые обязательства в размере 88,7 млн ​​евро распределены на четыре года и включают вспомогательные расходы, а также финансовые доходы и расходы, подразумеваемые в отсроченных поступлениях и выплатах", – говорится на официальном сайт Ювентуса.

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