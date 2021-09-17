Баварія – Бохум

18 вересня, 16:30. Мюнхен, Альянц Арена.

Пряма трансляція на Setanta Sports+.

Чому потрібно подивитися: найближчий суперник Динамо в Лізі чемпіонів спробує продовжити переможну серію у поєдинку проти Бохума. Після втрати очок у першому турі чемпіонату підопічні Юліана Нагельсманна виграли три поспіль поєдинки Бундесліги, а у вівторок розгромили Барселону на Камп Ноу з рахунком 3:0. Вже незабаром, 29 вересня, Баварія в Мюнхені прийме київське Динамо у другому турі Ліги чемпіонів, тому Мірча Луческу і його асистенти точно переглядатимуть суботній поєдинок на Альянц Арені.

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Після 4-х турів Бундесліги "ротен" посідають незвичну для себе другу сходинку турнірної таблиці. Вольфсбург ще не втратив жодного очка і випереджає Баварію на два пункти. "Вовки" у звітному турі зіграють проти Айнтрахта, який перебуває у підвалинах таблиці. Що стосується суперника Баварії, то Бохум у чотирьох стартових турах здобув одну перемогу і тричі програв.

Баварія набрала відмінну форму, але головні сподівання мюнхенців, безумовно, покладатимуться на Роберта Лєвандовскі. Поляк вже забив 10 голів на старті сезону – 6 у Бундеслізі та по 2 у Кубку і Суперкубку Німеччини. Захисникам Бохума можна лише поспівчувати, але загалом оборона гостей вважається доволі міцною – 6 пропущених голів у 4-х турах. Та ж Борусія Дортмунд пропустила вже 9. Але проти найкращої атаки чемпіонату (13 голів) бохумцям доведеться несолодко.

Прогноз "Футбол 24": 3:1.

Вест Хем – Манчестер Юнайтед

19 вересня, 16:00. Лондон, Олімпійський стадіон.

Пряма трансляція на Setanta Sports.

Чому потрібно подивитися: лідер Прем'єри-ліги проти команди Андрія Ярмоленка. "Червоні" дияволи набрали 10 очок у 4-х турах і очолюють турнірну таблицю чемпіонату Англії завдяки кращій різниці м'ячів, ніж у Челсі, Ліверпуля і Евертона. Кріштіану Роналду тріумфально повернувся в АПЛ, оформивши дубль вже у першому матчі проти Ньюкасла, а у вівторок забив ще й у ворота Янг Бойз.

Але виїзний поєдинок проти Вест Хема не обіцяє легкої прогулянки підопічним Сульшера. "Молоти" теж непогано стартували, поки не зазнавши жодної поразки – дві перемоги та дві нічиї. Щоправда, найсерйознішим опонентом для банди Мойєса був Лестер – із грандами лондонці ще не зустрічалися. Втім, не варто відкидати фактор якраз Девіда Мойєса, який протистоятиме своїй колишній команді. Шотландець свого часу не зміг продовжити справу сера Алекса на Олд Траффорд і був звільнений, а от із Вест Хемом у тренера наразі все складається непогано.

Андрій Ярмоленко з'являвся на полі в усіх попередніх поєдинках Вест Хема у чемпіонаті, але награв жалюгідні 11 хвилин. "Молотам" у неділю не допоможе дискваліфікований Майкл Антоніо, тому шанси українця отримати більше ігрових хвилин дещо зросли. Нагадаємо, Ярмоленко вже забивав МЮ у сезоні 2019/20, а Вест Хем у тому матчі обіграв "дияволів" 2:0.

Прогноз "Футбол 24": 1:2.

Тоттенхем – Челсі

19 вересня, 18:30. Лондон, Тоттенхем Хотспур Стедіум.

Пряма трансляція на Setanta Sports.

Чому потрібно подивитися: команда Нуну Ешпіріту Санту спробує реабілітуватися за провал у попередньому поєдинку проти Крістал Пелас (0:3). До матчу проти "орлів" Тоттенхем не втрачав очок і не пропускав, але минулого тижня "шпор" жорстоко опустили на землю. Наступний суперник куди складніший – у неділю на домашній арені підопічні Санту зіграють проти найкращої команди Європи сезону 2020/21.

Підопічні Томаса Тухеля на старті сезону не змогли обіграти лише Ліверпуль, пропустивши єдиний гол у свої ворота саме в тій зустрічі на Енфілді. У протистояннях із Крістал Пелас, Арсеналом та Астон Віллою Челсі вберіг свої ворота, як і в поєдинку проти Зеніта в Лізі чемпіонів. Чи зможе вразити їх Тоттенхем, який у 4-х поєдинках чемпіонату забив лише 3 голи?

Зауважимо, що "шпори" не можуть обіграти "пенсіонерів" у останніх 5-ти поєдинках Прем'єр-ліги, здобувши останню перемогу над Челсі у листопаді 2018-го. За цей час Тоттенхем зумів забити у ворота "синіх" тільки один м'яч.

Прогноз "Футбол 24": 1:2.

Ювентус – Мілан

19 вересня, 21:45. Турин, Ювентус Стедіум.

Пряма трансляція на MEGOGO.

Чому потрібно подивитися: Турин прийме класичне італійське протистояння у рамках 4-го туру Серії А. Повернення Массіміліано Аллегрі на посаду головного тренера "Старої синьйори" поки не стало панацеєю, адже команда посідає тільки 16 місце в турнірній таблиці. Ювентус у трьох турах Серії А примудрився набрати лише одне (!) очко, розписавши нічию з Удінезе. Емполі та Наполі залишили туринського гранда без залікових пунктів – як наслідок, деякі з конкурентів відірвалися вже на 8 очок.

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Серед них і Мілан, який виграв всі три стартові матчі чемпіонату. "Россонері" почергово обіграли Сампдорію, Кальярі та Лаціо, пропустивши у цих поєдинках тільки один гол. Щоправда, посеред тижня підопічні Піолі програли Ліверпулю в першому турі Ліги чемпіонів. Чи зробить висновки Мілан із тієї невдачі? Матч у неділю дасть відповідь на це питання.

Стефано Піолі не зможе розраховувати на Златана Ібрагімовіча. Швед нещодавно повернувся після тривалої відсутності і вже встиг відзначитися голом у ворота Лаціо. Втім, проблеми зі здоров'ям знову загнали шведа в лазарет, тому протистояти розлюченому жахливим стартом сезону Ювентусу Мілан буде без свого бомбардира.

Прогноз "Футбол 24": 1:1.

ПСЖ – Ліон

19 вересня, 21:45. Париж, Парк де Пренс.

Пряма трансляція на MEGOGO.

Чому потрібно подивитися: вболівальники на Парк де Пренс стануть свідками протистояння французьких грандів у 6-му турі Ліги 1. ПСЖ виграв всі 5 стартових матчів чемпіонату Франції, але у поєдинку ЛЧ проти Брюгге вдовольнився лише одним пунктом. Ліон розпочав сезон значно гірше – два очки у трьох матчах, після чого були дві перемоги над Нантом і Страсбуром. До поєдинку проти команди Почеттіно "ткачі" підходять на 8-й позиції турнірної таблиці, а у четвер обіграли на виїзді Рейнджерс в першому турі Ліги Європи.

Окрему увагу варто приділити Ліонелю Мессі, який може вперше вийти на поле Парк де Пренс. Зірковий новачок вже дебютував у чемпіонаті Франції, але за відведені йому хвилини у виїзній грі з Реймсом не відзначився результативними діями. Як і в поєдинку проти Брюгге у Лізі чемпіонів. Прихильники парижан сподіваються, що 34-річний Мессі перерве свою мовчанку вже увечері неділі. Статус Ліонеля не дозволяє йому втретє поспіль піти з поля без забитого м'яча.

Прогноз "Футбол 24": 2:0.

Валенсія – Реал Мадрид

19 вересня, 22:00. Валенсія, Месталья.

Пряма трансляція на MEGOGO.

Чому потрібно подивитися: на Местальї зустрінуться лідери чемпіонату Іспанії, які набрали по 10 очок у 3-х поєдинках Ла Ліги 2021/22. Якщо лідерство Реала на старті сезону нікого не дивує, то впевнена хода Валенсії багатьох здивувала. Хосе Бордалас відмінно розпочав роботу з левантійцями, які, щоправда, ще не стикалися з по-справжньому міцними опонентами. По суті, "вершкові" є першим серйозним іспитом для Валенсії у сезоні. Цікаво, що для 57-річного Бордаласа Реал є вкрай незручним суперником, адже цілих 1295 днів Хетафе під його керівництвом не міг забити "вершковим".

"Кажани" пропустили тільки 2 голи в поточній Ла Лізі (Реал вже 6 разів виймав м'яч із сітки власних воріт), а окрасою поєдинку обіцяє стати дуель двох бомбардирів. Карім Бензема записав до свого активу вже 5 влучних ударів у поточній Ла Лізі, а нападник левантійців тричі засмутив опонентів.

Вихід на поле Андрія Луніна стане дивом. Карло Анчелотті, як і раніше, безапеляційно довіряє Тібо Куртуа, тому кіпер збірної України, хоч і подолав коронавірус і повернувся до тренувань, але все ще змушений задовольнятися статусом резервіста і чекати свого шансу в Кубку Іспанії.

Прогноз "Футбол 24": 1:2.

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