Ювентус за допомогою відео знову натякнув на ймовірний трансфер Роналду

Туринський Ювентус натякнув на перехід Кріштіану Роналду з мадридського Реала, випустивши ролик із гравцями, які грали за "зебр" під 7-м номером.

Короткий відеоролик із відомими "сімками" в історії Юве вийшов в офіційному акаунті клубу в китайській соцмережі Weibo, повідомляє Football Italia.

Сенсаційний трансфер Роналду – як виглядає план Ювентуса і хто замінить Кріштіану в Реалі

У короткому сюжеті перераховані гравці, які виступали за туринців під 7-м номером в останні 25 років: Анджело Ді Лівіо, Джанлука Пессотто, Хасан Саліхаміджич, Сімоне Пепе, Сімоне Дзадза, а також Хуан Куадрадо – власник "сімки" в сезоні 2017/18.

Форвард Кріштіану Роналду, якого активно відправляють до Ювентуса, грає під 7-м номером у мадридському Реалі та збірній Португалії. Раніше стало відомо, що португалець погодився оголосити про свій відхід із Реала на вимогу президента "вершкових" Флорентіно Переса. Трансфер нападника може коштувати "зебрам" 100 млн євро.