Трансфер Роналду в Ювентус затягується через Переса – стало відомо, коли португалець прибуде в Турин

Нападник Реала Кріштіану Роналду досі не закрив свій перехід в туринський Ювентус через керівництво королівського клубу.

Флорентіно Перес не хоче увійти в історію мадридського гранда, як президент, який продав Кріштіану Роналду, інформує AS. Бос Реала прагне організувати церемонію прощання для 33-річного португальця, де б Кріштіану заявив, що покидає клуб з власної волі.

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Натомість Роналду, ображений на Реал, який не задовольнив його фінансові вимоги, навіть слухати не хоче про помпезні церемонії. Єдине бажання зірки – як найшвидше спакувати валізи та вирушити в Турин.

За інформацією AS, керівництво Ювентуса вже висловило своє занепокоєння агенту Роналду Жорже Мендешу через затягування переходу, однак представник гравця запевнив туринців, що трансферу нічого не загрожує.

А ось італійський SportMediaset запевняє, що Роналду, який зараз відпочиває в Греції, прилетить в Турин наступного вівторка, а ближче до кінця тижня офіційно оформить свої стосунки з Юве.

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