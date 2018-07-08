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Роналду погодився оголосити про свій відхід із Реала, – ЗМІ

09:56 1096 Читать на русском
Роналду погодився оголосити про свій відхід із Реала, – ЗМІ
Кріштіану Роналду / Getty Images

Форвард мадридського Реала Кріштіану Роналду погодився з умовами, які поставив перед ним президент "вершкових" Флорентіно Перес, задля переходу в туринський Ювентус.

33-річний нападник погодився публічно оголосити, що його відхід із Реала – цілком самостійне рішення, повідомляє La Sexta.

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За інформацією видання, Роналду проведе спільну прес-конференцію із президентом мадридців Флорентіно Пересом. У ході неї португалець наголосить на тому, що покидає Бернабеу з власної волі. Крім цього, Роналду має заявити, що боси "вершкових" робили все можливе, щоб утримати його в команді.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що трансфер Роналду в Ювентус затягується через Переса. Президент мадридського Реала не хоче ввійти в історію, як бос, який продав найкращого бомбардира в історії клубу.

За очікуваннями італійських ЗМІ, Кріштіану Роналду невдовзі підпише 4-річний контракт із Юве та зароблятиме в Італії 30 млн євро за сезон. За перехід португальського форварда туринці заплатять орієнтовно 100 млн євро.

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