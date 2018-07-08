Ювентус с помощью видео снова намекнул на возможный трансфер Роналду

Туринский Ювентус намекнул на переход Криштиану Роналду из мадридского Реала, выпустив ролик с игроками, которые играли за "зебр" под 7-м номером.

Короткий видеоролик с известными "семерками" в истории Юве вышел в официальном аккаунте клуба в китайской соцсети Weibo, сообщает Football Italia.

Сенсационный трансфер Роналду – как выглядит план Ювентуса и кто заменит Криштиану в Реале

В коротком сюжете перечислены игроки, выступавшие за туринцев под 7-м номером за последние 25 лет: Анджело Ди Ливио, Джанлука Пессотто, Хасан Салихамиджич, Симоне Пепе, Симоне Дзадза, а также Хуан Куадрадо – владелец "семерки" в сезоне 2017/18 .

Форвард Криштиану Роналду, которого активно отправляют в Ювентус, играет под 7-м номером в мадридском Реале и сборной Португалии. Ранее стало известно, что португалец согласился объявить о своем уходе из Реала по требованию президента "сливочных" Флорентино Переса. Трансфер нападающего может стоить "зебрам" 100 млн евро.