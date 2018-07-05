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Сенсаційний трансфер Роналду – як виглядає план Ювентуса і хто замінить Кріштіану в Реалі

15:35 3797 Читать на русском
Сенсаційний трансфер Роналду – як виглядає план Ювентуса і хто замінить Кріштіану в Реалі
Кріштіану Роналду близький до відходу з Реала, як ніколи
Тарас Котів Тарас Котів

Ювентус підписує Кріштіану Роналду. Перша думка, ви серйозно? Однак "Футбол 24" пояснює, що справа зайшла надто далеко, щоб скептично оцінювати шанси на переїзд португальця в Італію.

Початок розколу

Ще в січні 2018-го Роналду думав лише про завершення кар'єри в Мадриді. Реал також хотів ощасливити свою головну зірку, але по-своєму. І ця суперечка інтересів сторін довела до повного розколу. Кріш цілий 2017-й рік чекав на підвищення зарплати у "королівському" клубі. Це почало його мучити, а боси "бланкос" розцінили ситуацію як бажання португальця піти. Керівництво вирішило погодитись з будь-яким рішенням Кріштіану про майбутнє. Його дискваліфікація і не надто продуктивна форма на старті сезону створювали відповідний фон. Здавалось, вчорашній лідер відіграватиме все меншу роль в успіхах команди.

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Боси передали його агентам, що готові розглянути пропозиції про трансфер. Реал справедливо розсудив, що за 33-річного гравця ніхто не заплатить навіть наближену до мільярдної клаусули суму. Було вирішено, що КР7 може піти за "символічні" 100 млн євро. Одна умова – пропозиція повинна виходити не від безпосереднього конкурента, як-то Барселони чи ПСЖ, який щойно підписав Неймара і виявляв готовність кинути виклик Мадриду. "Вершкові" вважали, що Роналду захоче піти на високооплачувану "пенсію", тобто перебратись у США чи Китай.

Приниження гордості та пробудження зі сну

Сам Крішті також хотів пошвидше вирішити свою ситуацію, але те, що клуб вважав поступкою, насправді добило бомбардира. Роналду образила низька сума, в яку Флорентіно Перес оцінив його продаж. "Якщо я коштую 100 мільйонів євро, то в цьому клубі мене не хочуть". Дійсно, після 222-мільйонного трансферу Неймара в Париж ця сотня могла виглядати якось жалюгідно, ніби приниження.

Саме тоді він остаточно вирішив покинути столицю Іспанії, стверджують джерела Marca. І саме тому після тріумфального фіналу Ліги чемпіонів у Києві Роналду вирішив вколоти клуб у відповідь, зіпсувавши святкування 3-ї поспіль коронації в Європі своїми відвертими натяками на відхід.

Документ щодо зменшення суми відступних у 10 разів до цих 100 мільйонів існує. Помилка при розрахунках? Дурість у спробі задовольнити свого легенду? Трагічний менеджмент? Можливо, втома від того, що команда має тільки одну дуже важливу особу, інтереси якої завжди повинні бути пріоритетними? А можливо, геніальний хід президента – остання спроба вигідно попрощатись з особливим, але й вередливим лідером? Як би там не було, Кріштіану змушений остаточно прокинутись з мадридського сну.

Хто профінансує трансфер, який Ювентус раніше не міг собі дозволити

Манчестер, Париж, Лондон, МЛС. Називали багато варіантів майбутнього Роналду. Однак в останні дні сенсаційним фаворитом став Ювентус. Туринські боси нагадують у цій ситуацію катарських шейхів, які задля перемоги ПСЖ в Лізі чемпіонів не поскупились на рекордний трансфер Неймара в далеко не найсильнішу першість світу. Серія А також нині поступається тим же АПЛ чи Прімері. Мало фінансів, порівняно скромні зарплати навіть у грандах, менший глядацький інтерес і відсутність справжніх конкурентів у чемпіона.

Ювентус заплатив за Ігуаїна 90 з гаком мільйонів євро, але Гонсало і близько не отримував такої зарплати, як Кріштіану (його 7,5 млн євро – найкращий контракт у Серії А). Навіть регулярні чемпіони Італії не потягнуть космічних запитів португальця. Як же вирішити цю ситуацію? Аргентинця можуть продати в умовний Челсі за 60 мільйонів.

А ось Роналду, який прийде на його місце (радше за все) або замінить Дибалу (малоймовірно), отримає персонального зовнішнього спонсора. Власник Юве Fiat платитиме йому 30 млн євро на рік, а контракт буде підписано до 2022 року. Це вже інформація португальських та італійських ЗМІ. Крім того, Ювентус підвищив на 30% ціни на абонементи. Це роздратувало тіфозі не на жарт, але зараз виглядає виправданим кроком. Фанати все пробачать, якщо такий диво-трансфер станеться.

Зустріч Мендеша та Флорентіно під покровом ночі

Йдеться дійсно не про гроші. Тобто це дуже важливий чинник для Роналду (щось на зразок "я чемпіон Європи, найкращий бомбардир ЛЧ і заслуговую на бонуси і підвищення"), але він не настільки помішаний на тому, щоб заробляти більше за Мессі, як про це частенько пишуть. Насамперед Кріштіану хоче піти через зіпсовані стосунки з клубом і президентом. Португалець почувається зневаженим і ображеним з кількох причин. Тут і більша пріоритетність трансферу Неймара над покращенням його контракту, і податкові наїзди в Іспанії, які клуб не так дбайливо відбиває, як того хотілося б.

Кріштіану Роналду, Ювентус, Реал Мадрид, трансфер Роналду

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Флорентіно Перес терміново викликав на килим агента Жорже Мендеша, аби раз і назавжди з'ясувати позицію його клієнта. Зустріч відбулась пізно ввечері напередодні, позаяк португальський менеджер перебував в інших країнах у справах своїх гравців. Зустріч була значно продуктивнішою, ніж та, на яких Мендеш ставив ультиматуми щодо божевільного збільшення зарплати КР7. Було менше напруги. Однак, якщо до цього шанси Роналду залишитись оцінювали в 1%, то тепер стало 0,1%. "Кріштіану таки йде", – повідомив добре поінформований іспанський журналіст Еду Агірре.

І все-таки Неймар з Мбаппе?

У світі ходить море трансферних чуток, пов'язаних з "королями", але тільки на ті, що стосуються гравців ПСЖ, у Мадриді так активно реагують і спростовують. Випадковість? Реал заперечив трансфери Мбаппе та Неймара за один день. Парі Сен-Жермен – клуб, не менш гордий, ніж Роналду. Його босів ображають постійні чутки про відхід форвардів збірних Бразилії та Франції. У Мадриді розуміють, що Схід – тонка річ. Тому аби не допустити ситуації на зразок епопеї з трансфером Верратті в Барселону, "королівський" клуб грає на випередження. Тоді ПСЖ показово діяв з принципу – на нас неможливо тиснути чи шантажувати (неважливо, чи робить це свій гравець чи інший клуб).

Однак офіційні заперечення трансферних чуток нерідко є маніпуляційними ходами у великій грі. Якщо Флорентіно Перес дає таку активну команду спростовувати, значить Реал дійсно організовує гучний перехід. Як мінімум когось одного із паризької атаки. Мадридці марять Неймаром ще з прадавніх часів, а Мбаппе ледь не придбали в Монако рік тому. Бразилець і француз починають сяяти на Чемпіонаті світу 2018, а Перес відомий любов'ю до покупок гравців, які блистять золотом під час Мундіалю.

Якщо Роналду піде, "вершкові" кинуть усі сили на придбання топ-нападника саме з ПСЖ. Президент французького клубу Нассер Аль-Хеллаїфі сприймає регулярні повідомлення про трансфер його суперзірок як особисті атаки проти нього. Тому Реал заперечує трансферні припущення та спекуляції, але це не означає, що він готовий відмовитись від переговорів. З повагою і дипломатією, але наполегливо і переконливо. Судячи зі всього, нас і справді чекає веселеньке трансферне літо!

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