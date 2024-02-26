У матчі 26-го туру Серії А проти Фрозіноне Рабьйо і Маккенні зазнали травм: француза замінили в першому таймі через проблеми з щиколоткою, а американець вивихнув ліве плече після перерви.

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Як інформує Football Italia, обидва півзахисники пройшли медичне обстеження в понеділок вранці. Первинний діагноз щодо двох гравців був підтверджений. Вони абсолютно точно пропустять матч із Наполі, який буде зіграно в рамках 27-го туру чемпіонату.

Маккенні віддав п'ять результативних передач у Серії А в цьому сезоні, зокрема дві результативні передачі Душану Влаховічу в матчі проти Фрозіноне минулої неділі. За підсумками цієї зустрічі газета Tuttosport назвала Вестона "королем асистів".

Рабьйо забив 4 м'ячі й оформив 3 гольові передачі в 23 матчах за Юве у всіх турнірах. Він вважається найкращим півзахисником команди в цьому сезоні.

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